Неудачные браки с украинцем и турком, измены, связь с Райкиным: что случилось со звездой «6 кадров» Галиной Даниловой
Для многих зрителей имя Галины Даниловой неразрывно связано с проектом «6 кадров», который выходил на экранах целых восемь лет. Только в этом шоу, не считая других фильмов и сериалов, актриса перевоплотилась в десятки персонажей — от простой старушки до самой Екатерины II. Каждый выход артистки на экран неизменно заставлял зрителей улыбаться. Однако после завершения съёмок смех сменялся грустью: дома приму сцены Малого театра ждали семейные трудности. О том, с какими проблемами столкнулась звезда популярного юмористического проекта за кадром и как она справляется с испытаниями, расскажет «Радио 1».
Улыбка на экране, боль в жизниГалина Данилова с детства не знала, что такое счастливая и прочная семья. Мать с отцом не были официально женаты, а вскоре после рождения дочери расстались — у папы уже была другая семья. Чтобы заниматься воспитанием малышки, родительнице пришлось отказаться от актёрской карьеры и вернуться в Казань. Пока женщина пропадала на работе, дочка занималась спортом и музыкой. Но на самом деле девочка мечтала стать актрисой и выходить на сцену. Окончив восемь классов, Данилова поступила в местное театральное училище, где и познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Поповым. Юная студентка очень боялась повторить судьбу своих родителей.
Ещё до начала отношений она твёрдо заявила: простит что угодно, кроме измены. Попов согласился с этим условием, а спустя несколько месяцев регулярных встреч сделал предложение. Свадьбу сыграли ещё до окончания училища, а получив дипломы, молодожёны отправились покорять Рязанский драматический театр. Всего через год после начала работы в театре талантливой выпускнице пришлось уйти со сцены из-за беременности. Родился сын Никита, но радость материнства длилась недолго: через восемь месяцев женщина отвезла мальчика на воспитание своей маме в Казань. Денег катастрофически не хватало, а заботы о ребёнке отнимали всё свободное время, поэтому они вынуждены были пойти на этот шаг. Бабушка с радостью взялась за воспитание внука. Сама актриса переехала в Москву, там семейству улыбнулась удача — Константин Райкин принял супругов в труппу театра «Сатирикон». Однако всерьёз заняться карьерой решилась только Галина.
Пока она выкладывалась на репетициях, Владимир искал занятия повеселее. Вскоре Попов остался без работы, и финансовое обеспечение семьи целиком легло на супругу. Конфликты участились, а после того как Данилова получила доказательства измены, женщина впервые серьёзно задумалась о разводе. Супруга тянула с заявлением, надеялась, что брак можно спасти. Но когда выяснилось, что измены повторялись неоднократно, решение приняла моментально. Попов к тому же не стал обременять себя заботой об отпрыске: после развода виделся с мальчиком всего дважды, а потом и вовсе исчез из его жизни. Спустя несколько лет Никита переехал к матери в Москву, а в шестнадцать лет взял её фамилию.
Любовь, декрет, предательствоОдиночество длилось недолго. Вскоре девушка с природным обаянием и комедийным талантом встретила бизнесмена, и они поженились. Однако счастливым этот брак назвать было нельзя: новый муж так и не поладил с подрастающим Никитой, а на саму Галину поднимал руку. Из-за пристрастия к алкоголю наутро дебошир часто даже не помнил своих действий и всегда искренне извинялся. Актриса терпела долгих пять лет — до тех пор, пока не узнала о супружеской неверности.
Расторгнув этот брак, Данилова вскоре встретила нового избранника — он был моложе её на восемь лет, но сумел покорить сердце звезды сериалов настолько, что длиноволосая красавица согласилась даже на церковное венчание. Дмитрий Колтаков из группы «Джаз-балалайка» впервые увидел Галину на сцене «Сатирикона» и сразу понял — это любовь. Добившись взаимности, мужчина подружился и с Никитой. Он окружил актрису и её сына такой нежностью и вниманием, что Данилова решилась на второго ребёнка.
В 2001 году родилась малышка Ульяна — и именно тогда знаменитость впервые почувствовала себя действительно счастливой. В декрете молодая актриса наконец по-настоящему ощутила себя мамой. Галина постоянно находилась с дочкой и не забывала о Никите, который к тому времени уже был подростком. Но радость любимицы зрителей улетучилась, когда она вышла на работу: вернувшись в родной театр, Данилова узнала об увольнении. Оказалось, Райкин набрал в труппу своих учеников, и мест больше не осталось. Эта новость так огорчила артистку, что та несколько дней пролежала с температурой. Вернуться к нормальной жизни помогло лишь предложение Марка Розовского — присоединиться к театру «У Никитских ворот». Снова окунувшись в актёрскую жизнь, молодая актриса театра осознала, как сильно скучала по сцене и съёмкам. Обладательница выразительных глаз и благородных черт лица стала ходить на кастинги в кино и сериалы и, выдержав серьёзный отбор, попала в проект «6 кадров».
Короткие комедийные сценки быстро завоевали любовь публики, и Данилова стала пропадать на съёмочной площадке всё чаще. Это очень не нравилось Дмитрию Колтакову: его выводило из себя, что жены постоянно нет дома, а когда они куда-то выходили вместе, восходящую звезду скетч-шоу тут же окружали поклонники. Разногласий и конфликтов становилось всё больше. Галина, стараясь сохранить семью, заглатывала обиды, молча терпела упрёки и извинялась за свою востребованность. Но это не помогло: однажды Дмитрий просто собрал вещи и уехал на дачу, заявив, что больше не в силах так жить. Чуть позже Данилова получила сообщение от его любовницы — опасения женщины по поводу измены подтвердились.
Курортный роман с горьким финаломГалина Данилова вовсе не горела желанием снова разводиться. Взять паузу и подумать — вот зачем она улетела в Турцию. И представить не могла, что вернётся домой с новым мужем. Сейхун Эзбер, русскоговорящий турок, экскурсовод и штурман, был моложе на семнадцать лет. Но на фоне сообщений об очередной измене Дмитрия это не имело значения. Рядом оказался мужчина, который красиво ухаживал, и уже через два месяца избранница сказала «да». Родные отговаривали Галину от такого поспешного шага и советовали сначала получше присмотреться к нему. Но актриса была настолько счастлива, что не замечала возможных рисков. Вскоре супруга купила в Турции землю, построила дом и оформила его на мужа. Правда о том, кем на самом деле был нынешний супруг, открылась, когда она захотела приехать в собственный дом: турок заявил, что ждёт другую — для него измена была нормой. Галина подала на развод, но спасти имущество не успела: благоверный всё продал.
Как Данилова взяла себя в рукиИз-за пережитых стрессов артистка заметно набрала вес и внешне постарела. После всего пережитого легендарная актриса Малого театра разочаровалась в представителях сильной половины человечества. Все четверо спутников поступали одинаково — сначала клялись в любви, потом предавали, поэтому вновь выходить замуж она не планирует. Всё свободное время Галина посвящает съёмкам и театру, а выходные проводит с детьми и внуками. Старший сын Никита получил актёрское образование, но сейчас занимается компьютерами, растит двух дочерей и заботится о бабушке. Дочь мечтала стать актрисой, но выбрала профессию визажиста. Народная артистка России Галина Данилова редко появляется на публике, поэтому многие зрители не видели знаменитость уже давно. Звезда как-то пообщалась с журналистами телеканала ТВЦ в программе «Хватит слухов». Актриса призналась, что в последнее время взяла себя в руки и сбросила несколько килограммов. Для этого ей пришлось ограничить себя в питании.
«Как мне сказали: всё, на чём можно гнать самогонку, теперь нельзя. Ни свёклу, ни картошку, ни пшеницу. Нам в принципе и на гастролях-то все заказывают одно и то же из еды…» — приводит слова Галины издание Starhit.ru.57-летняя артистка не только привела в порядок фигуру, но и, судя по всему, обратилась к косметологу-эстетисту. Заметны следы омоложения и увеличенные губы. Однако на последних фото в соцсетях Галина выглядит привычно. Данилова, кстати, никогда и не скрывала, что прибегала к пластическим операциям. Когда-то прима сцены участвовала в шоу «На 10 лет моложе», где ей сделали круговую подтяжку лица, верхнюю блефаропластику и эндопротезирование груди. Любимица публики признавалась тогда, что делает это для того, чтобы, подходя к зеркалу, не думать, где бы и что подтянуть, а быть абсолютно довольной своей внешностью. Галина Данилова видит те возрастные изменения, которые нужно срочно убирать, и если выпадает уникальный шанс работать с профессионалами, то упускать его она не хочет.