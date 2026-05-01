«Я была готова отказаться»: стало известно, как Мерил Стрип добилась повышения оплаты за роль
Голливудская актриса Мерил Стрип поделилась в эфире передачи Today закулисной историей съёмок фильма «Дьявол носит Prada» и рассказала, как ей удалось добиться увеличения гонорара.
По словам Стрип, изначально она отказалась от предложения сняться в картине, несмотря на то, что сценарий произвёл на неё сильное впечатление. Причиной стал размер оплаты, который актриса сочла недостаточным.
Она решила занять жёсткую позицию и дала понять продюсерам, что не будет участвовать в проекте без пересмотра условий. В итоге её настойчивость принесла результат — гонорар был увеличен.
Стрип подчеркнула, что в тот момент была готова полностью отказаться от роли, если бы её требования не были услышаны. Для неё было принципиально важно получать достойную оплату за свою работу, даже если ради этого пришлось бы упустить участие в потенциально успешном проекте.
