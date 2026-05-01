Бритни Спирс покинула реабилитационный центр
Поп-звезда Бритни Спирс завершила курс лечения в реабилитационном центре и уже покинула учреждение. Артистка чувствует себя значительно лучше и настроена на позитивные перемены. Об этом сообщает Page Six.
Окружение певицы отмечает, что время, проведённое на реабилитации, помогло ей восстановить внутренний баланс и переосмыслить многие вещи. Сейчас Спирс сосредоточена на своём состоянии и постепенно возвращается к привычной жизни.
После выписки её впервые заметили на публике: певица прокатилась по Калифорнии за рулём автомобиля и, по словам очевидцев, выглядела спокойной и расслабленной.
Напомним, артистка сама обратилась за помощью в середине апреля — вскоре после инцидента с задержанием за вождение в нетрезвом состоянии. Этот шаг, по мнению близких, стал важным решением на пути к восстановлению и началу нового этапа её жизни.
