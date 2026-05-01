«Установка извне»: Ирина Горбачёва рассказала о невозможности стать матерью

01 мая 2026, 15:57

Ирина Горбачёва рассказала о менопаузе в 23 года и невозможности завести ребёнка

Ирина Горбачёва (Фото: кадр из фильма «Я худею»)

Актриса Ирина Горбачёва рассказала в шоу Иды Галич «Есть вопросики» на VK Видео, что не может завести ребёнка.





По словам артистки, в 14 лет врачи удалили ей яичники из-за опухоли, а в 23 года у неё случилась менопауза из-за сбоя в организме.



До этого возраста Горбачёва проходила гормональную терапию, но позже отказалась от неё из-за высокого риска онкологии. Раньше актриса сильно переживала из-за невозможности стать матерью, но теперь это осталось в прошлом.

«Я раньше думала, что только когда рожу, вот тогда стану женщиной. Это тоже была установка какая-то извне: вот станешь матерью, тогда и поговорим. Я не страдаю, я шесть раз крёстная мама. Я реально добираю оттуда. Понятно, что это «не то», но ничего страшного», — поделилась Ирина.