02 декабря 2025, 12:01

Елена Дробышева (фото: кадр из программы «Жизнь и судьба»)

Елена Дробышева – российская актриса кино и театра. 3 декабря она отметит 61-летие. Простое детство в звёздной семье, травма от развода родителей, неудачные браки и сын-наркоман. Как сложилась жизнь звезды фильма «Анна Каренина» – в материале «Радио 1».





Содержание Детство Елены Дробышевой: любовь к искусству и одиночество Образование и начало карьеры Кинематограф: от первых ролей до серьёзных драм Личная жизнь Елены Дробышевой: непростые союзы и сложные решения Тяжёлые утраты Елена Дробышева сегодня

Детство Елены Дробышевой: любовь к искусству и одиночество

«Я стала затворницей, мне было сложно взаимодействовать с другими людьми», – откровенно говорила она потом о тех чувствах.

Елена Дробышева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Образование и начало карьеры

Кинематограф: от первых ролей до серьёзных драм

Елена Дробышева (фото: кадр из программы «Мой герой»)

«Другая жизнь»;

«Казус Кукоцкого»;

«Аритмия»;

«Ведьма»;

«Лётчик»;

«Неверные» (2024);

«Старое пианино» (2023).

Личная жизнь Елены Дробышевой: непростые союзы и сложные решения

«Пусть Дима не обижается, но этот брак был ошибкой. Спустя 11 месяцев мы развелись, и я почувствовала такое облегчение», – признавалась позднее артистка.

«Когда несколько лет назад мне понадобилась дорогая операция, я обратилась к Диме, и он без вопросов дал деньги. Я не стесняюсь в этом признаться».

Елена Дробышева с сыном Филиппом (фото: кадр из программы «Жизнь и судьба»)

Тяжёлые утраты

«Мама была сильным человеком, и мне кажется, эту силу она передала нам — своим детям и внукам. Эта сила сейчас двигает нами, потому что мама бы очень хотела, чтобы мы не потерялись в жизни, а шли вперед с высоко поднятой головой и занимались любимым делом».

Елена и Нина Дробышева (фото: кадр из программы «Жизнь и судьба»)

Елена Дробышева сегодня