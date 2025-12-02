Неудачные браки, сын-наркоман и череда тяжёлых утрат: судьба Елены Дробышевой. Как сейчас живёт актриса?
Елена Дробышева – российская актриса кино и театра. 3 декабря она отметит 61-летие. Простое детство в звёздной семье, травма от развода родителей, неудачные браки и сын-наркоман. Как сложилась жизнь звезды фильма «Анна Каренина» – в материале «Радио 1».
Детство Елены Дробышевой: любовь к искусству и одиночество
Елена Дробышева родилась 3 декабря 1964 года в Москве в семье народных артистов Нины Дробышевой и Виталия Коняева. Родители расстались, когда девочке было всего шесть лет, и это стало первой серьёзной травмой, повлиявшей на характер будущей актрисы.
«Я стала затворницей, мне было сложно взаимодействовать с другими людьми», – откровенно говорила она потом о тех чувствах.
Отец участвовал в воспитании. Именно он устроил дочь в престижную школу имени В. Д. Поленова с французским уклоном. Там наряду с языками изучали живопись, а летние каникулы дети проводили в усадьбе художника Поленова. Но несмотря на близость к отцу, в 16 лет Елена взяла фамилию матери.
Отношения с отчимом, актёром Вячеславом Бутенко, были напряжёнными. В одном из интервью актриса резко высказалась о нём, назвав «дураком». А вот с младшей сестрой Христиной отношения со временем наладились.
При всей театральной атмосфере в семье дети не росли «за кулисами». Мать редко брала их на работу, и Елена вспоминала своё детство как обычное: дача, походы в лес, грибы, баловство с бабушкой. Она всегда была отличницей, а свободное от школьных занятий время часто проводила в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Образование и начало карьеры
После школы Дробышева поступила в ГИТИС на театроведческий факультет. Но после первого курса поняла, что хочет быть не исследователем театра, а его частью. Она перевелась в Щукинское училище в мастерскую Евгения Симонова, которую окончила в 1987 году.
На основе её курса актёр и режиссёр создал Московский драматический театр имени Р. Симонова. Но после его смерти в 1994 году, по словам актрисы, в театре происходило «что угодно, только не творческий процесс», и она предпочла уйти.
Далее Елена работала в Театре имени Моссовета, Центре драматургии и режиссуры, участвовала в заметном спектакле Максима Курочкина «Трансфер», а в 1996 году перешла в Московский театр Луны, где служила почти десять лет. Там раскрылась её драматическая природа — роли Нины Заречной в «Чайке», Маши в «Трёх сестрах» и других героинь стали важными в её сценической биографии.
Кинематограф: от первых ролей до серьёзных драм
Дебют в кино состоялся в 1984 году в фильме «Предел возможного». Вскоре последовала главная роль Жени в военной драме «Встреча перед разлукой».
В 1998 году актриса снялась в ленте «Кто, если не мы», завоевавшей призы на международных фестивалях. Позже появились работы в проектах:
- «Другая жизнь»;
- «Казус Кукоцкого»;
- «Аритмия»;
- «Ведьма»;
- «Лётчик»;
- «Неверные» (2024);
- «Старое пианино» (2023).
Особое место занимает фильм Сергея Соловьёва «Анна Каренина» (2009), где Дробышева сыграла мать шестерых детей, Долли. Костюмы, в которых предстали актёры, получили премию «Ника».
Одной из самых психологически сложных ролей стала героиня с болезнью Альцгеймера в «Казусе Кукоцкого». Для подготовки Елена консультировалась с врачом, разбирая особенности поведения пациентов — именно тогда она увлеклась изучением человеческой психики.
Личная жизнь Елены Дробышевой: непростые союзы и сложные решения
Первым мужем Дробышевой стал писатель и драматург Дмитрий Липскеров, но брак продлился недолго.
«Пусть Дима не обижается, но этот брак был ошибкой. Спустя 11 месяцев мы развелись, и я почувствовала такое облегчение», – признавалась позднее артистка.
Она подчёркивала, что отношения после развода остались тёплыми:
«Когда несколько лет назад мне понадобилась дорогая операция, я обратилась к Диме, и он без вопросов дал деньги. Я не стесняюсь в этом признаться».
Второй раз актриса вышла замуж за актёра Александра Кознева. В 1990 году у пары родился сын Филипп, но и этот брак вскоре распался. Сын долгое время жил и работал во Франции — Елена тоже часто бывала там, свободно владея французским.
По данным СМИ, в 2019 году Филипп вернулся в Москву и, предположительно, проходил лечение от наркотической зависимости. Подробности актриса не комментировала.
Позднее у Елены был ещё один роман, который завершился болезненно — актриса обращалась к психологу, но обсуждать этот период публично она не любит.
Тяжёлые утраты
2023 год стал одним из самых трудных в жизни Дробышевой. 27 июля после тяжёлой болезни умерла её мама, Нина Ивановна. А 30 сентября ушёл из жизни отец, Виталий Коняев.
В программе «Жизнь и судьба» Елена сказала о матери:
«Мама была сильным человеком, и мне кажется, эту силу она передала нам — своим детям и внукам. Эта сила сейчас двигает нами, потому что мама бы очень хотела, чтобы мы не потерялись в жизни, а шли вперед с высоко поднятой головой и занимались любимым делом».
Елена Дробышева сегодня
3 декабря актрисе исполнится 61 год. Она продолжает сниматься в кино. В 2025 году с её участием вышли сразу три картины: «Варвара не летает», «Солдатская мать» и «Охота», где она исполнила главную роль. Всего фильмография Дробышевой насчитывает 86 ролей в фильмах и сериалах.
Кроме того, она преподаёт актёрское мастерство в Институте современного искусства (ИСИ). Ученики её мастерской называют себя «дробышевцами».