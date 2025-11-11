Романы с Быковым и Стриженовым, 10-дневный брак и предательство режиссера Рошаля: нелегкая судьба советской звезды Татьяны Конюховой
Татьяна Конюхова — легенда советского кинематографа, народная артистка РСФСР, чья карьера была наполнена как яркими триумфами, так и непростыми испытаниями. 12 ноября ей могло бы исполниться 94 года. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография и путь к славеТатьяна Георгиевна Конюхова — имя, которое стало синонимом целой эпохи в советском кинематографе. Один только кадр из оскароносного фильма «Москва слезам не верит», где восторженный возглас героини Ирины Муравьёвой «Конюхова! Обожаю!» на ковровой дорожке фестиваля является не просто репликой, а подлинным признанием зрительской любви.
Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте в семье военного инженера Георгия Степановича Конюхова и домохозяйки Анастасии Денисовны. Ее детство было омрачено трагическими событиями: в 1937 году отца арестовали по ложному доносу, но освободили в 1940 году. Позже он ушел на фронт Великой Отечественной войны, где был тяжело ранен.
С юных лет Татьяна мечтала о сцене, вдохновляясь фильмами с Любовью Орловой. В 1949 году, несмотря на огромный конкурс, она с первой попытки поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Ее дебютом стала главная роль Ганны в сказке Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница» (1952), которая принесла ей всесоюзную известность.
1950–1960-е годы стали периодом невероятной популярности актрисы. Она создала целую галерею образов современниц-комсомолок, которые полюбились миллионам зрителей. Ключевые работы этого периода — Соня Орлова в драме «Разные судьбы», Катя Головань в фильме «Доброе утро» и Галя Березка в популярной комедии «Карьера Димы Горина».
Личная жизнь актрисыТатьяна Конюхова, яркая звезда советского кинематографа, пережила в личной жизни немало бурь и разочарований, прежде чем обрела свое настоящее счастье. Ее красота и обаяние сводили с ума многих мужчин, но путь к гармонии оказался долгим и непростым. До того как найти семейное счастье, Татьяна Конюхова несколько раз влюблялась в женатых мужчин, что приносило ей немало страданий.
Роман с Леонидом Быковым вспыхнул в 1953 году на съемках фильма «Судьба Марины». Изначально актриса не видела в нем романтического героя, но его обаяние и талант покорили ее. Чувства были взаимными и очень сильными. Конюхова всерьез мечтала о совместном будущем и не подозревала, что Быков уже женат на своей сокурснице Тамаре Кравченко. Жестокая правда открылась, когда беременная жена актера приехала на съемки. Татьяна, будучи человеком принципов, мгновенно разорвала все отношения с Быковым, и они больше никогда не общались.
Первый брак Конюхова заключила со студентом-киноведом Валерием Кареном. Поженились они в 1954 году, но их союз продлился всего 10 дней. Причиной разрыва стала патологическая ревность мужа. Во время съемок Конюховой в Ленинграде он ворвался к ней в гостиничный номер в компании администратора, чтобы проверить, одна ли она. Актриса, восприняв это как унизительное оскорбление, тут же выгнала его и вскоре подала на развод.
После развода последовал роман с Олегом Стриженовым. С этим актером-красавцем Конюхова познакомилась в Ялте, где оба были на съемках. Стриженов, уже будучи женатым, осыпал Татьяну комплиментами и клялся, что с первой женой его ничего не связывает. Он даже представил ее своим родителям как будущую супругу. Однако, узнав о настоящем семейном положении ухажера, Конюхова, наученная горьким опытом, положила конец и этому роману.
Вторым законным супругом артистки стал Борис Венгеровский. Со звукорежиссером Борисом Венгеровским Татьяна прожила около трех лет. Этот брак также не принес ей счастья. Супруг холодно относился к ее работе и требовал, чтобы она оставила карьеру. Кроме того, по взаимному согласию пара несколько раз принимала решение прервать беременность, что тяжело давалось Конюховой как женщине. Со временем она осознала, что не может больше жить с этим мужчиной.
Со своим третьим мужем, знаменитым легкоатлетом, чемпионом по метанию копья Владимиром Кузнецовым, актриса познакомилась в 1959 году на съемках в Сочи. Спортсмен был давно в нее влюблен и долго добивался. Конюхова, уставшая от прежних неудач, сначала не решалась на новый брак, но его настойчивость и искренние чувства растопили ее сердце. В 1961 году у пары родился сын Сергей. Этот брак стал для Конюховой самым главным и продлился 27 лет, вплоть до безвременной кончины Владимира Кузнецова от рака в 1986 году. Больше актриса замуж не выходила.
Уход из кинематографаНа пике популярности Конюхова постепенно стала получать меньше предложений от режиссеров. Киновед Вячеслав Шмыров объясняет это сменой эпох в кино: в 1960-е годы на смену простоватым и искренним героям пришли более сложные и изысканные характеры. Актриса, будучи воплощением «девчонки с заводской проходной», перестала соответствовать новым запросам кинематографа.
Кроме того, в ее карьере были упущенные возможности, которые могли бы изменить ее судьбу. Она отказалась от главных ролей в фильмах «Карнавальная ночь» (где ее заменила Людмила Гурченко) и «Летят журавли» (где снялась Татьяна Самойлова), так как ждала обещанной ей роли в «Хождении по мукам» режиссера Григория Рошаля. Однако в итоге роль была отдана Нине Веселовской, что стало для Конюховой тяжелым ударом.
Так или иначе, Татьяна Конюхова сыграла в 103 картинах, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. После ухода из Театра-студии киноактера в 1992 году она посвятила себя преподаванию актерского мастерства и работе с детьми в театральной студии.