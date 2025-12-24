Неудачные романы, измены и брак с Вдовиченковым: как живет звезда фильма «Левиафан» Елена Лядова и как Борис Клюев помог ей с карьерой?
Елена Игоревна Лядова — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа. Трёхкратный лауреат премии «Ника», четырёхкратный лауреат премии «Золотой орёл», обладательница приза Московского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль и премии «ТЭФИ». За годы карьеры Лядова зарекомендовала себя как одна из самых сильных и разноплановых актрис современного российского кино. 25 декабря ей исполняется 45 лет.
Биография Елены Лядовой: ранние годы и семьяБудущая актриса родилась 25 декабря 1980 года в городе Моршанске Тамбовской области. Отец Елены был военным инженером-разведчиком, мать — экономист по образованию, выпускница Плехановского института. В детстве родители Лядовой развелись, после чего мать вместе с дочерью переехала в Одинцово Московской области, где Елена пошла в первый класс.
У актрисы есть младший брат Никита Лысенко, который младше её на 17 лет. Он также выбрал актерскую профессию, окончил Щепкинское театральное училище и пробует себя в кино и на сцене.
По словам Лядовой, семья всегда оставалась для нее опорой. Она отмечала, что они с родственниками очень дружные и всегда готовы прийти на помощь друг другу.
«Мы поддерживаем друг друга, как говорится, и в печали, и в радости, поэтому и экзамены переживаем вместе, и провалы, и удачи. Со временем эта связь становится только крепче», — рассказала Елена.
Образование и театральная карьераПоступление в театральный ВУЗ далось Лядовой непросто: она не проходила по конкурсу и уже собиралась забрать документы. Однако от такого поступка отговорил ее актер Борис Клюев, который подсказал ей, что можно поступить на платное отделение.
«Та встреча решила мою судьбу, потому что я даже не знала про такой вариант. Борис Владимирович — прекрасный пример любви к жизни, к профессии, к женщинам, к еде, ко всему… На его занятиях очень многие студенты раскрывались. У него какая-то была своя особенная манера, свой способ избавления студентов от зажима», — делилась Лядова.После первого курса Елену перевели на бюджет, так как педагоги пришли к мнению, что в течение года актриса смогла набрать недостающие баллы и больше раскрылась. Однако Лядова отмечает, что не всегда бывает в себе уверена.
В 2002 году Елена окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. После выпуска актриса на протяжении десяти лет служила в Московском театре юного зрителя, где исполнила ряд ключевых ролей. Среди наиболее заметных работ — спектакли «Трамвай "Желание"», за который Лядова была номинирована на «Золотую маску», и «Роберто Зукко».
Дебют в кино и первые успехи Елены ЛядовойНесмотря на успешную театральную карьеру, актриса неоднократно подчеркивала, что кино ей ближе.
«Я долгое время проработала в Театре юного зрителя, у очень хороших режиссеров выпустила несколько спектаклей. Но кино мне ближе. И я сама как зритель больше люблю кино. Мне нравятся крупные планы, инструменты, которыми можно работать в индустрии: музыка, свет, атмосфера», — делилась артистка.Кинодебют Елены Лядовой состоялся в 2005 году — она сыграла роль Риммы в фильме Алексея Учителя «Космос как предчувствие». Картина получила ряд престижных наград, включая «Нику», «Золотого орла» и приз Московского кинофестиваля.
В 2009 году Лядова исполнила главную роль в мелодраме «Любовь на сене», где сыграла Надю Лемешеву.
Прорывные роли и признание критиковКлючевым этапом в карьере актрисы стала работа в фильме «Елена» Андрея Звягинцева, где она сыграла Катерину. За эту роль Лядова была удостоена премий «Ника» и «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана.
В 2013 году актриса появилась в трагикомедии «Географ глобус пропил» Александра Велединского. Фильм, где главную роль исполнил Константин Хабенский, получил на премии «Ника» награды за лучшие мужскую и женскую роли.
В том же году вышел ретросериал «Пепел», основанный на реальной истории вора-медвежатника, где Лядова снималась вместе с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым.
Елена Лядова в фильме «Левиафан»В 2014 году Елена Лядова сыграла одну из ключевых ролей в фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева. Картина стала первой постсоветской российской лентой, получившей «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. За образ Лили — супруги героя Алексея Серебрякова — актриса была удостоена премий «Ника» и «Золотой орёл», окончательно закрепив за собой статус актрисы первого ряда.
В 2015 году Лядова сыграла главную роль в сериале «Измены». История женщины с мужем и тремя любовниками принесла актрисе премию ТЭФИ. В том же году она исполнила главную роль в фантасмагорической драме «Орлеан» Андрея Прошкина. За эту работу Лядова получила приз «Серебряный святой Георгий» на Московском международном кинофестивале.
В 2017 году актриса дебютировала в качестве телеведущей, став лицом шоу «Быть или не быть» на канале ТВ-3. Соведущим проекта выступил Кирилл Плетнев.
Международные проекты и авторское киноВ 2018 году Лядова снялась в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов», а также приняла участие в международном проекте McMafia, созданном BBC и AMC. В 2020 году актриса появилась в сериале «Псих» Федора Бондарчука, где сыграла Веру — подругу главного героя. Проект получил широкий резонанс благодаря нетипичным персонажам и авторскому сценарию Паулины Андреевой.
В 2021 году вышел фильм «Молоко птицы», где Лядова сыграла мать подростка, ищущего свое место в жизни. В том же году актриса снялась в комедии «Батя», появившись в эпизодической, но яркой роли. В 2022 году Лядова исполнила главную роль в комедийном сериале «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», а также сыграла в проекте «Вне себя», где её героиня существует на грани реальности и фантомных образов.
В начале 2024 года на экраны вышла военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего, в которой актриса предстала в образе командира женского летного отряда. Картина стала одной из самых технологичных в российском кино и была представлена на Токийском международном кинофестивале.
Личная жизнь Елены ЛядовойПервая серьезная влюбленность в жизни актрисы случилась еще в студенческие годы. Тогда избранником Елены стал Илья Исаев. Их роман развивался стремительно: пара вместе посещала театры и киносеансы, что не осталось незамеченным окружающими. В тот период Елена казалась замкнутой и нелюдимой, редко шла на контакт, что провоцировало слухи и обсуждения за спиной. Однако рядом с Исаевым актриса заметно менялась.
Отношения оборвались внезапно. Устроившись работать в РАМТ, Исаев всего через пару месяцев увлекся другой девушкой, скрыв это от Лядовой.
Узнав о предательстве, актриса тяжело пережила разрыв, который надолго отбил у нее желание строить новые отношения.
Отношения с Александром Яценко
Спустя пять лет Елена Лядова познакомилась с Александром Яценко на съемках фильма «Солдатский декамерон». Экранный роман героев перерос в реальные отношения. По словам близких Яценко, вместе пара прожила около семи лет.
Причиной разрыва стала измена Яценко с молодой гримершей. Когда скрывать интрижку уже не имело смысла, Александр признался во всем, собрал вещи и ушел. Этот эпизод стал еще одним тяжелым ударом для актрисы.
Роман с Владимиром Вдовиченковым: начало отношений
Слухи о романе Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова подтвердились после их совместной работы над фильмом «Левиафан». Пара сблизилась на съемочной площадке, а на Каннском кинофестивале уже не скрывала отношений, спокойно позируя перед камерами.
На тот момент Вдовиченков находился в длительном союзе с Ольгой Филипповой, с которой прожил около десяти лет. В 2005 году у пары родилась дочь Вероника, однако отношения оставались нестабильными. Частые расставания, занятость актера на съемках и эмоциональное отдаление друг от друга привели к окончательному разрыву.
После десяти лет совместной жизни очередной конфликт стал последней точкой — Вдовиченков собрал вещи и ушел. Хотя сама Филиппова позже признавалась, что кризис назрел задолго до разрыва, именно «Левиафан», по ее мнению, стал тем самым переломным моментом. Сам актер позже признавался, что симпатия к Лядовой возникла не мгновенно.
«Увидели друг друга, поздоровались, но не могу сказать, что была моментальная симпатия — что сразу подумал: все брошу, и она станет моей женой. И вдруг оказалось, что я обрел родного человека. С первого дня близкого общения не хотелось расставаться», — рассказывал Вдовиченков.Новость о романе вызвала восторг у поклонников, но стала болезненной для Ольги Филипповой. Она признавалась, что узнала о новых отношениях бывшего партнера от знакомых, что далось ей непросто.
Особую обиду вызывало и то, что ранее Владимир уверял ее в нежелании жениться из-за негативного опыта, тогда как Лядовой предложение сделал спустя несколько месяцев после публичного появления вместе. Свадьбу пара не афишировала: официальное подтверждение брака появилось лишь со слов родственников актера.
Семья, совместная работа и слухи о детяхПосле свадьбы супруги неоднократно работали вместе. Лядова взяла на себя функции агента мужа, изучив юридические аспекты контрактов. Пара предпочитала не делиться подробностями личной жизни и избегала комментариев на тему детей.
Несколько раз в СМИ появлялись слухи о беременности актрисы — поводом становились кадры с премьер и участие в кинопроектах. В 2021 году обсуждения усилились после сообщений о госпитализации Лядовой, однако Вдовиченков официально опроверг информацию, заявив, что с супругой все в порядке.
Елена Лядова сегодняСегодня Елена Лядова продолжает активно работать в кино. На церемонии премии «Золотой орёл — 2025» награды получили оба супруга: Владимир Вдовиченков — за главную роль в детективе «Противостояние», а Лядова — за работу в военной драме «Воздух».
В феврале в прокат вышла драма «Чистый лист», ранее представленная на фестивале «Короче». Актриса сыграла учительницу, воспитывающую дочь-инвалида и помогающую молодой сиделке обрести себя. Критики особо отметили актерский дуэт Лядовой с Полиной Цыгановой.
Еще одной значимой работой стала биографическая драма «Первый на Олимпе», посвященная спортсмену Юрию Тюкалову. В фильме актриса сыграла наставницу и тренера, вдохновляющего героя на пути к олимпийскому золоту. Премьера картины состоялась осенью 2025 года.