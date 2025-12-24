Неудачные романы, измены и брак с Вдовиченковым: как живет звезда фильма «Левиафан» Елена Лядова и как Борис Клюев помог ей с карьерой?

24 декабря 2025, 18:09

Елена Лядова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Елена Игоревна Лядова — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа. Трёхкратный лауреат премии «Ника», четырёхкратный лауреат премии «Золотой орёл», обладательница приза Московского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль и премии «ТЭФИ». За годы карьеры Лядова зарекомендовала себя как одна из самых сильных и разноплановых актрис современного российского кино. 25 декабря ей исполняется 45 лет.





Биография Елены Лядовой: ранние годы и семья

Елена Лядова с братом (фото: Instagram* / lyadovalena)

«Мы поддерживаем друг друга, как говорится, и в печали, и в радости, поэтому и экзамены переживаем вместе, и провалы, и удачи. Со временем эта связь становится только крепче», — рассказала Елена.

Образование и театральная карьера

«Та встреча решила мою судьбу, потому что я даже не знала про такой вариант. Борис Владимирович — прекрасный пример любви к жизни, к профессии, к женщинам, к еде, ко всему… На его занятиях очень многие студенты раскрывались. У него какая-то была своя особенная манера, свой способ избавления студентов от зажима», — делилась Лядова.

Дебют в кино и первые успехи Елены Лядовой

«Я долгое время проработала в Театре юного зрителя, у очень хороших режиссеров выпустила несколько спектаклей. Но кино мне ближе. И я сама как зритель больше люблю кино. Мне нравятся крупные планы, инструменты, которыми можно работать в индустрии: музыка, свет, атмосфера», — делилась артистка.

Елена Лядова (фото: Instagram* / lyadovalena)

Прорывные роли и признание критиков

Елена Лядова в фильме «Левиафан»

Елена Лядова (фото: Instagram* / lyadovalena)

Международные проекты и авторское кино

Личная жизнь Елены Лядовой

Елена Лядова (фото: Instagram* / lyadovalena)

Отношения с Александром Яценко

Роман с Владимиром Вдовиченковым: начало отношений

«Увидели друг друга, поздоровались, но не могу сказать, что была моментальная симпатия — что сразу подумал: все брошу, и она станет моей женой. И вдруг оказалось, что я обрел родного человека. С первого дня близкого общения не хотелось расставаться», — рассказывал Вдовиченков.

Елена Лядова с мужем (фото: Instagram* / lyadovalena)

Семья, совместная работа и слухи о детях

Елена Лядова сегодня