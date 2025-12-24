Оксана Самойлова рассказала о новом возлюбленном Ариелы и подарках самой себе
Оксана Самойлова поделилась личными новостями во время благотворительной ярмарки и детской ёлки, которые сегодня проходят на её ферме для воспитанников детского дома и интерната. Об этом сообщает Super.
Блогер провела гостей по территории и откровенно ответила на вопросы о семье и жизни.
Выяснилось, что старшая дочь Ариела рассталась с парнем по имени Вова и уже начала новые отношения — теперь её избранника зовут Ваня. По словам Оксаны, Джиган спокойно отнёсся к переменам в жизни дочери и принял ситуацию.
Также Самойлова рассказала, что решила попробовать себя в конном спорте и в преддверии Нового года сделала себе символичный подарок — купила лошадь. Вдобавок к ней Оксана получила ещё и пони, однако заниматься разведением животных в ближайших планах не собирается.
О личной жизни блогерша пока не задумывается: ей комфортно одной, а развод с Джиганом до сих пор официально не завершён. При этом рэперу вход на ферму не запрещён — несмотря на то, что, как с иронией отметила Оксана, «ни одного гвоздя» он там так и не забил.
