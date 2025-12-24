Оксана Самойлова рассказала о новом возлюбленном Ариелы и подарках самой себе

24 декабря 2025, 17:14

Оксана Самойлова призналась, что пока не готова к новым отношениям

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова поделилась личными новостями во время благотворительной ярмарки и детской ёлки, которые сегодня проходят на её ферме для воспитанников детского дома и интерната. Об этом сообщает Super.