Достижения.рф

Оксана Самойлова рассказала о новом возлюбленном Ариелы и подарках самой себе

Оксана Самойлова призналась, что пока не готова к новым отношениям
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова поделилась личными новостями во время благотворительной ярмарки и детской ёлки, которые сегодня проходят на её ферме для воспитанников детского дома и интерната. Об этом сообщает Super.



Блогер провела гостей по территории и откровенно ответила на вопросы о семье и жизни.

Выяснилось, что старшая дочь Ариела рассталась с парнем по имени Вова и уже начала новые отношения — теперь её избранника зовут Ваня. По словам Оксаны, Джиган спокойно отнёсся к переменам в жизни дочери и принял ситуацию.

Также Самойлова рассказала, что решила попробовать себя в конном спорте и в преддверии Нового года сделала себе символичный подарок — купила лошадь. Вдобавок к ней Оксана получила ещё и пони, однако заниматься разведением животных в ближайших планах не собирается.

О личной жизни блогерша пока не задумывается: ей комфортно одной, а развод с Джиганом до сих пор официально не завершён. При этом рэперу вход на ферму не запрещён — несмотря на то, что, как с иронией отметила Оксана, «ни одного гвоздя» он там так и не забил.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0