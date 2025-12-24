Муж Ксении Бородиной инвестировал в бизнес кормов для животных
Николай Сердюков купил долю в компании по продаже зоотоваров
Супруг Ксении Бородиной, Николай Сердюков, стал совладельцем компании ООО «Дженто», приобретя 30% долю. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Фирма занимается оптовой торговлей кормами для домашних животных и зарегистрирована в Москве.
Интересно, что раньше в сети шутили над вторым мужем Бородиной, Курбаном Омаровым, называя его «дрессировщиком кота Шантика». Теперь новый супруг Ксении тоже решил попробовать себя в бизнесе, связанном с животными.
По совпадению, сама телеведущая по документам до сих пор числится Омаровой.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России