Муж Ксении Бородиной инвестировал в бизнес кормов для животных

Николай Сердюков купил долю в компании по продаже зоотоваров
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Супруг Ксении Бородиной, Николай Сердюков, стал совладельцем компании ООО «Дженто», приобретя 30% долю. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Фирма занимается оптовой торговлей кормами для домашних животных и зарегистрирована в Москве.

Интересно, что раньше в сети шутили над вторым мужем Бородиной, Курбаном Омаровым, называя его «дрессировщиком кота Шантика». Теперь новый супруг Ксении тоже решил попробовать себя в бизнесе, связанном с животными.

По совпадению, сама телеведущая по документам до сих пор числится Омаровой.

Софья Метелева

