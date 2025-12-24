Отар Кушанашвили вспомнил, как Шаляпин называл Гузееву «лошадью Пржевальского»

24 декабря 2025, 16:04

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Отар Кушанашвили напомнил Прохору Шаляпину о его прошлом высказывании в адрес Ларисы Гузеевой. Эпизод произошёл во время эфира шоу «Ностальжи» на VK Видео.





В рамках викторины Шаляпину нужно было определить реальный заголовок новости. Среди вариантов прозвучала фраза: «Мажу лицо коровьей плацентой», которую приписали Гузеевой. Прохор усомнился в достоверности, отметив, что Лариса — интеллигентный человек.



Кушанашвили возразил ему. Он привёл в пример старые слова певца об актрисе.

«С каких пор ты стал считать такой Ларису Гузееву, которую при мне называл лошадью Пржевальского? С каких пор ты подружился с Ларисой Гузеевой?», — обратился Отар к Прохору.

«Ой, ну как не стыдно. Дружим ли мы? Да, нормально», — сказал он.