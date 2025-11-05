Неудачные романы, развод, долгожданная дочь и роли в боевиках: как сложилась судьба звезды «Мухтара» Александра Носика?
Александр Носик завоевал популярность среди зрителей благодаря своим запоминающимся ролям в сериалах, которые долгое время транслировались на телевидении. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба артиста сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Александра НосикаАлександр Носик родился в ноябре 1971 года в Москве в актерской семье. Его мама, Мария Стерникова, и папа, Валерий Носик, были актерами. В школе юноше не везло из-за смешной фамилии, ему придумывали много прозвищ. В детстве он часто ездил с мамой на гастроли и даже участвовал в спектаклях. Когда родителям знаменитости стало плохо вместе, они развелись. После этого молодой человек стал реже видеться с отцом. Мама вышла замуж за народного артиста Алексея Кудиновича. В их доме всегда звучали разговоры о театре и кино, но Александр не хотел становиться актером. Родители не настаивали на этом.
В старших классах мальчик увлекся экономикой. После школы попытался поступить в Плехановский институт, но не сдал экзамены. Не желая идти в армию, актер подал документы на заочное отделение техникума. Однако через три месяца его все-таки призвали на службу. Он служил в войсках ПВО в Белгороде и не жалеет об этом.
Творческий путь актераВернувшись домой, Александр окончил техникум и снова попытался поступить в экономический вуз, но не получилось. Зато его приняли в Щукинское театральное училище, куда он параллельно сдавал экзамены. На четвертом курсе парня заметили и взяли в труппу театрального центра «Вишневый сад». Позже юноша работал с «Дуэтом» и театральным домом «Миллениум». Сейчас актер играет в Московском театре комедии и участвует в антрепризах. Он также появляется на экране. Сначала это были небольшие роли в сериалах, таких как «Маросейка, 12», «Марш Турецкого» и «Каменская». В 2002 году вышел сериал «Спецназ», где мужчина сыграл одну из главных ролей. После этого его фильмография пополнилась боевиками. Одной из ярких работ стал криминальный сериал «Горячая точка» в 2020 году. В 2023 году Александр снялся в художественно-документальном фильме «Родное небо».
Личная жизнь Александра НосикаАлександр Носик не любит делиться подробностями своей личной жизни. По слухам, у него было много романов и три гражданских брака. С первой девушкой он прожил около семи лет. Вторая избранница, Яна, появилась в его жизни на съемках сериала «Возвращение Мухтара». Она тогда училась в институте телевидения и радиовещания, их отношения длились пять лет. После расставания с ней Александр долго оставался один. Но однажды, во время перелета на съемки, он встретил Ольгу фон Зингер. Девушка окончила юридический, но работала продюсером и руководила компанией «КиТ Фильм». 14 октября 2011 года они официально стали мужем и женой. Ольга взяла фамилию Носик, детей у них не было. Александр мечтал о наследниках, но не решался заводить их, так как постоянные съемки мешали ему участвовать в воспитании.
В марте 2017 года появились слухи о расставании Носика с Ольгой. В итоге пара развелась. Позже стало известно, что его новой возлюбленной стала певица Анастасия Крайнова. В 2020 году в СМИ заговорили о новом браке Александра. Он появлялся на мероприятиях с кольцом на пальце и молодой девушкой. Хотя сам артист не комментировал ситуацию, его отчим рассказал, что новую супругу зовут Илона. В сентябре 2023 года Носик поделился радостной новостью — у него родилась дочь Валерия.