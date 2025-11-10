Неудобный наследник: почему чеченский внук Пугачевой Дени Байсаров отвернулся от семьи и чем занимается сейчас на самом деле?
Внук известной певицы Аллы Пугачевой, Дени Байсаров, с ранних лет был окружён вниманием. Казалось, его будущее предопределено, но юноша решил пойти своим путём. Он отвернулся от громкой фамилии и отказался от привычного для себя образа жизни, назвав происходящее цирком. О том, что на самом деле произошло в звездной семье — в материале «Радио 1».
Почему Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров расстались
В 1997 году Москву потрясла новость о романе дочери Аллы Пугачевой с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Этот красивый и страстный союз продлился четыре года, но до брака дело не дошло. 10 мая 1998 года Кристина родила сына Дени. Гражданский брак пары казался идеальным, но за закрытыми дверями жизнь влюбленных была далека от идиллии. Ходили слухи, что Руслан изводил артистку беспричинной ревностью и даже применял к ней физическое насилие.
В 2001 году Орбакайте и Байсаров расстались, однако это стало лишь началом их конфликта за сына. Дени увезли в Чечню. Сначала Байсаров забрал сына на каникулы, но затем отказался возвращать его. Это вызвало громкий скандал, который потряс всю страну и затмил предыдущие истории, связанные с Примадонной. Пугачева использовала все свои связи, чтобы вернуть внука, но его влиятельный отец не собирался уступать.
Байсаров утверждал, что сын должен жить по законам своего народа, знать свои корни и уважать старших. Алла Борисовна была шокирована: впервые кто-то осмелился пойти против её воли, которая за пределами столицы потеряла свою силу. Даже глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Байсарова. Это решение серьёзно подорвало репутацию Пугачевой. Ее поклонники увидели, что «женщина, которая поёт», бессильна перед законом и реалиями. Возможно, именно в этот момент Дени Байсаров, оставшийся с отцом, решил отказаться от блеска и публичности.
Детство Дени Байсарова на два дома
Байсаров-старший старался проводить с наследником как можно больше времени и почаще забирать его к себе. Детство и юность Дени прошли на два дома: между роскошной жизнью в столице и строгим патриархальным укладом в Чечне. Этот контраст двух вселенных стал для него главной школой жизни. В 16 лет по настоянию отца он поступил в Центароевский кадетский корпус — элитное военное училище. Золотого мальчика ждали казарма, подъемы засветло, строевая подготовка и строжайшая дисциплина. Этот опыт позволил юноше не ждать поблажек от жизни, а научиться ответственности и силе духа.
Получать высшее образование Байсаров-младший уехал в Великобританию, однако за границей он не пустился во все тяжкие, как это часто бывает со звездными наследниками. Молодой человек действительно старательно учился и ни разу не был замечен ни в каких скандалах.
В 2019 году он окончил лондонский филиал Школы бизнеса при Чикагском университете, после чего вернулся в Москву. В российской столице Дени построил собственное дело, открыв event-агентство и арт-пространство, где молодые талантливые художники и фотографы могут заявить о себе.
Еще более показателен его проект в Лондоне. Внук Пугачевой организует там мастер-классы по арт-терапии, значительную часть которых проводят бесплатно для детей с особенностями развития.
Жизнь Дени Байсарова сегодня
Дени 27 лет. Он продолжает заниматься бизнесом, не появляется в публичном пространстве и редко обновляет страницы в соцсетях. Кристина Орбакайте, которая раньше довольно часто показывала фотографии с младшим сыном у себя в блоге, также перестала это делать. Молодой человек живёт за пределами сцены: ни одной песни, ни одного интервью или съёмок для глянца на радость маме и бабушке.
В настоящее время Байсаров находится в Москве и занимается любимым делом.
Почему Дени Байсаров отвернулся от знаменитых родственников
После февраля 2022 года, когда члены семейства Пугачевой один за одним сбегали из страны, Дени Байсаров четко дал понять, что покидать Россию не собирается. По слухам, молодой человек назвал поведение родственников по материнской линии цирком, в котором не намерен участвовать.
«Я не хочу быть частью этого цирка», — сказал Байсаров.
Для Примадонны это стало большим ударом. Артистка, обожавшая внука, восприняла его поступок как предательство. Поддерживает ли Дени сейчас тесное общение с мамой и бабушкой, неизвестно.
Так мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту, показал: он — настоящий мужчина, который стал счастливым не благодаря знаменитой фамилии, а вопреки ей. Он отказался от популярности и строит свою жизнь.