«Мнительные фанаты»: Концерт Вани Дмитриенко едва не закончился трагедией

10 ноября 2025, 15:23

Концерт Вани Дмитриенко едва не закончился массовой паникой из-за охраны

Фото: Istock/Anton Vierietin

Концерт Вани Дмитриенко в «Мегаспорте» едва не привёл к давке и массовой панике. Многие зрители покидали зал со слезами. Подробности сообщает «Инфо24».