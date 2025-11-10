«Мнительные фанаты»: Концерт Вани Дмитриенко едва не закончился трагедией
Концерт Вани Дмитриенко в «Мегаспорте» едва не привёл к давке и массовой панике. Многие зрители покидали зал со слезами. Подробности сообщает «Инфо24».
Инцидент произошёл из-за того, что служба безопасности не выпускала людей во время выступления. В результате у выходов скопилась большая толпа, и некоторым посетителям стало плохо. Охранники и организаторы выталкивали и хватали зрителей, которые пытались выйти из зала.
Остальные поклонники из-за образовавшейся толпы не видели сцену, а из-за криков охраны — не слышали артиста. При этом сам Дмитриенко назвал концерт удачным и поблагодарил публику за реакцию на стихи.
Представители певца назвали произошедшее стандартной практикой, а жалующихся зрителей — «мнительными» и «нетерпеливыми». Все претензии они предложили направлять организаторам, чьи контакты раскрывать отказались.
