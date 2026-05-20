«Неужели нет замены этому голубому брильянту?»: почему Поплавская ужаснулась репортажам о Киркорове и что не могут простить Сергею Жигунову

20 мая 2026, 19:23

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

59-летний Филипп Киркоров трясёт на камеру «Луи Виттоном» за полмиллиона, пока бойцы на фронте просят дроны и блиндажи. Яна Поплавская в ярости: сюжет НТВ о дне рождения поп-короля театральный педагог назвала «циничным бряцанием распустившейся богемы». Но не только Киркоров довёл актрису до белого каления. Почему она требует «публичной казни» 50 режиссёров и при чём здесь Сергей Жигунов с его новым фильмом о Донбассе — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Поплавская против Киркорова, НТВ и богемы, забывшей о реальности Царь-кулич за полмиллиона: пасхальный перформанс по-королевски «К ногтю всю эту гниль»: призыв к публичной казни Вопреки 50 «нет»: долгожданный старт

Поплавская против Киркорова, НТВ и богемы, забывшей о реальности

«Никого из приличных людей я там не увидела», — заявила она.



Филипп Киркоров

«Неужели в стране, где живут 146 миллионов человек, нет замены этому «голубому брильянту»? Не нашлось талантливее артиста? Да просто не захотели искать. Выждали по минимуму и как можно скорее пропихнули его в новый сезон. На мнение зрителей нас*ать. В таком случае зрители должны нас*ать на эту программу. Не смотреть, переключать. И не молчать!» — приводит слова Поплавской «Экспресс газета».

Царь-кулич за полмиллиона: пасхальный перформанс по-королевски

«Весь сюжет Киркоров хвастался, как ему надарили подарков на 20 миллионов рублей, и тряс на камеру шмотьем, приговаривая: — а вот это "Луи Витон", а вот это тоже "Луи Витон"… Вот это стоит 400 тысяч, а вот это 600 тысяч… В это время мне звонят бойцы: "Яна, дроны сожгли наш транспорт, помогите купить машины". Другие просят "Мавики" и усилители связи. Ещё одни просят помочь материалами для блиндажа. Да не только мне — в разные фонды, к волонтёрам по всей стране — звонят, пишут: "НАДО!" В это время вместо помощи ИМ вконец распустившаяся "богема" бряцает позолотой, наперебой стараясь угодить пернатому».

«Противно смотреть. На лечение детей по рублям собирают с народа, а тут на торт никому не нужные 500 т. Идиотизм!»

«К ногтю всю эту гниль»: призыв к публичной казни

Сергей Жигунов

«Около 50 режиссёров сказали «нет». Их ломает работать на эту тему», — заявил Сергей Жигунов в интервью.



Яна Поплавская

«Прежде всего, их имена должны быть обнародованы: народ должен знать их персонально. Эта публика должна лишиться доступа к бюджетным деньгам для съёмок своего низкосортного творчества. Невозможно терпеть, как они молчат о том, что сейчас происходит с народом, со страной и с миром. К ногтю всю эту гниль!».

«Имена этих режиссёров — в студию! Сколько их развелось: 50 отказались, не 5, а 50. Это уму непостижимо. Сколько их, дармоедов-нахлебников, — ужас. Гнать всех из страны, всё равно толку никакого».

Вопреки 50 «нет»: долгожданный старт