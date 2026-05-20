«Неужели нет замены этому голубому брильянту?»: почему Поплавская ужаснулась репортажам о Киркорове и что не могут простить Сергею Жигунову
59-летний Филипп Киркоров трясёт на камеру «Луи Виттоном» за полмиллиона, пока бойцы на фронте просят дроны и блиндажи. Яна Поплавская в ярости: сюжет НТВ о дне рождения поп-короля театральный педагог назвала «циничным бряцанием распустившейся богемы». Но не только Киркоров довёл актрису до белого каления. Почему она требует «публичной казни» 50 режиссёров и при чём здесь Сергей Жигунов с его новым фильмом о Донбассе — читайте в материале «Радио 1».
Поплавская против Киркорова, НТВ и богемы, забывшей о реальностиСкандально известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская вновь оказалась в центре внимания после резких высказываний в адрес шоу-бизнеса и федеральных телеканалов. В мае 2026 года она раскритиковала НТВ за сюжет о дне рождения Филиппа Киркорова. Свой праздник поп-король отметил ещё в конце апреля с присущим ему размахом: среди присутствующих были Ани Лорак, Ольга Бузова, Ксения Собчак с супругом и Егор Крид. Однако репортаж, в котором перечислялись подарки на сумму около 20 млн рублей и рассказывалось о 30-килограммовом торте, вышел на фоне тяжёлой информационной повестки.
Именно этот диссонанс возмутил актрису.
«Никого из приличных людей я там не увидела», — заявила она.Поплавская провела параллель между показной роскошью артиста и реальными проблемами участников СВО, которым требуются дроны, машины и средства для блиндажей. Ранее актриса также выступала против возвращения Киркорова на Первый канал и НТВ после скандала с «голой» вечеринкой.
«Неужели в стране, где живут 146 миллионов человек, нет замены этому «голубому брильянту»? Не нашлось талантливее артиста? Да просто не захотели искать. Выждали по минимуму и как можно скорее пропихнули его в новый сезон. На мнение зрителей нас*ать. В таком случае зрители должны нас*ать на эту программу. Не смотреть, переключать. И не молчать!» — приводит слова Поплавской «Экспресс газета».
Царь-кулич за полмиллиона: пасхальный перформанс по-королевскиМайский репортаж НТВ о 59-летии Киркорова вызвал у актрисы возмущение из-за циничного контраста между эфирной роскошью и нуждами фронта. Сама Поплавская описала этот эфир так :
«Весь сюжет Киркоров хвастался, как ему надарили подарков на 20 миллионов рублей, и тряс на камеру шмотьем, приговаривая: — а вот это "Луи Витон", а вот это тоже "Луи Витон"… Вот это стоит 400 тысяч, а вот это 600 тысяч… В это время мне звонят бойцы: "Яна, дроны сожгли наш транспорт, помогите купить машины". Другие просят "Мавики" и усилители связи. Ещё одни просят помочь материалами для блиндажа. Да не только мне — в разные фонды, к волонтёрам по всей стране — звонят, пишут: "НАДО!" В это время вместо помощи ИМ вконец распустившаяся "богема" бряцает позолотой, наперебой стараясь угодить пернатому».Эмоции актрисы понятны, однако сам феномен Киркорова шире одного скандального сюжета. Речь идёт об устоявшейся модели поведения, где даже пасхальный кулич становится поводом для демонстрации богатства. Киркоров — король не только сцены, но и заголовков о запредельной роскоши.
Шнуров посеял сомнения, Виторган высмеял, а правду никто не знает: кто на самом деле отец сына Ксении Собчак?
Манера певца праздновать с королевским размахом вызывает недоумение. Его пасхальные перформансы понимают далеко не все, а для Филиппа выложить сотни тысяч рублей за «царь-кулич» ценой в подержанный автомобиль — обычное дело. Рядовые россияне тоже не в восторге от «праздников жизни» за миллионы. Вот лишь некоторые комментарии, которые оставили пользователи соцсетей под фото:
«Противно смотреть. На лечение детей по рублям собирают с народа, а тут на торт никому не нужные 500 т. Идиотизм!»
«К ногтю всю эту гниль»: призыв к публичной казниВпрочем, можно отметить, что Поплавская и ряд других представителей шоу-бизнеса даже призывали к некой «ревизии» в российской культуре. В частности, такие предложения звучали из-за ситуации с Сергеем Жигуновым, когда тот не мог найти режиссёра для своего сериала, события которого происходят на Донбассе. Поплавская потребовала публично назвать имена тех, кто отказался от работы.
Трудностями работы над новым проектом с рабочим названием «Порода» продюсер Сергей Жигунов поделился с журналистами издания «NEWS.ru» в мае 2026 года. В центре сюжета многосерийного фильма — история семьи из Донбасса, которую авторы хотят показать с начала XX века и до наших дней. По словам Жигунова, амбициозный замысел оказался малоинтересен режиссёрам в России и столкнулся с неожиданным сопротивлением: около 50 режиссёров отказались от проекта. Сценарист добавил, что, по его мнению, это последствия 20 лет либерального движения в творчестве, которое и привело к «внутреннему сопротивлению» в профессии.
«Около 50 режиссёров сказали «нет». Их ломает работать на эту тему», — заявил Сергей Жигунов в интервью.История вызвала у Яны Поплавской откровенную ярость. Выплеснула эмоции лауреат Госпремии СССР через репост — разместила у себя в телеграм-канале пост радиоведущего Сергея Стиллавина, полностью разделив позицию журналиста:
«Прежде всего, их имена должны быть обнародованы: народ должен знать их персонально. Эта публика должна лишиться доступа к бюджетным деньгам для съёмок своего низкосортного творчества. Невозможно терпеть, как они молчат о том, что сейчас происходит с народом, со страной и с миром. К ногтю всю эту гниль!».Именно под этим призывом актриса и «подписалась». В публикации также говорится о необходимости «чистки» в театральных вузах — оттуда, по мнению автора, должны уйти «русофобы» и «грантососы». Подписчики Яны такую позицию поддерживают:
«Имена этих режиссёров — в студию! Сколько их развелось: 50 отказались, не 5, а 50. Это уму непостижимо. Сколько их, дармоедов-нахлебников, — ужас. Гнать всех из страны, всё равно толку никакого».Однако и к Жигунову у части аудитории есть претензии. Некоторые до сих пор вспоминают некрасивый роман с Анастасией Заворотнюк: актёр ушёл от жены, а через несколько лет вернулся обратно. Был и другой громкий эпизод — конфликт с режиссёром Светланой Дружининой. Как сообщали СМИ, артист отказался сниматься в продолжении «Гардемаринов»; режиссёр была крайне удивлена и обижена. В одном из интервью она заявила, что «не знает этого актёра» и «ничего не хочет о нём слышать».