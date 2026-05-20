Татьяна Догилева разоткровенничалась о браке с писателем: «Не сумела состояться как жена»

20 мая 2026, 10:26

Татьяна Догилева рассказала о браке с Михаилом Мишиным

Татьяна Догилева (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актриса Татьяна Догилева разоткровенничалась о втором браке с писателем Михаилом Мишиным. Подробности приводит телеграм-канал «НеМалахов».





Будущие супруги познакомились в середине 1980-х годов на съемках оперетты «Вольный ветер». Тогда же у них завязался служебный роман. По словам артистки, вся группа твердила, что Мишин в нее влюблен. В последний съемочный день они встретились, поехали пить шампанское, а затем отправились к ней в номер.



Брак продлился с 1990 по 2008 год, в этом союзе родилась дочь Екатерина. Догилева призналась, что ей нравилось быть женой, и их считали интересной парой — он писатель, она актриса. Однако артистка, как считает она сама, не смогла состояться в этой роли. После развода бывшие супруги сохранили теплые отношения и остались родными людьми.

«Самое забавное, что чаще всего я вижусь с бывшим мужем. <…> Я могу обратиться к нему по любому вопросу, и он всегда поможет», — отметила звезда.