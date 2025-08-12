Невестка Валерии попала в больницу после ссоры с мужем: факты привела её подруга, а сама пострадавшая всё отрицает

12 августа 2025, 14:24

Арсений Шульгин и его супруга Лиана (Фото: Telegram, @lianashulginaa)

Третьего августа 2025 года 27-летняя Лиана Шульгина, супруга Арсения Шульгина и невестка певицы Валерии, экстренно попала в больницу с сильной головной болью. Фотографии на носилках в машине скорой помощи, которые девушка опубликовала в своём телеграм-канале, мгновенно всколыхнули интернет. И, конечно, поползли слухи о том, что Лиану избил её супруг. Так ли это? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Что случилось?

Подруга раскрыла правду

Лиана Шульгина после происшествия в больнице (Фото: Telegram, @lianashulginaa)

Опровержение сплетен

«Я никогда не стала бы терпеть подобное. Я очень люблю и ценю себя, работаю, полностью способна обеспечить себя и детей. У меня есть принципы и самоуважение», — написала невестка Валерии.

«Мой муж — самый прекрасный мужчина на свете! Он боготворит меня, окружает безграничной любовью и заботой каждый день. Мы невероятно счастливы вместе, поддерживаем друг друга во всём и растём как пара. Наши отношения построены на искренней любви, доверии и взаимном уважении. Всем от души желаю найти такую же крепкую, настоящую любовь!»

Слово Пригожина

«Это абсолютно сдержанный, молчаливый человек, совершенно непохожий на того, кто может прибегнуть к насилию. Он и мухи не обидит», — заявил Пригожин.

Арсений Шульгин и его супруга Лиана (Фото: Telegram, @lianashulginaa)



«Данная клевета — выдуманная одним негодяем история. Он живёт за границей и обливает грязью артистов, пользуясь соцсетями, телеграм-каналами».

Насущная проблема общества

