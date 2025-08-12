Невестка Валерии попала в больницу после ссоры с мужем: факты привела её подруга, а сама пострадавшая всё отрицает
Третьего августа 2025 года 27-летняя Лиана Шульгина, супруга Арсения Шульгина и невестка певицы Валерии, экстренно попала в больницу с сильной головной болью. Фотографии на носилках в машине скорой помощи, которые девушка опубликовала в своём телеграм-канале, мгновенно всколыхнули интернет. И, конечно, поползли слухи о том, что Лиану избил её супруг. Так ли это? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Что случилось?По словам самой Лианы, она хотела поправить штору в доме. Девушка встала на стул, но на нём не удержалась и упала плашмя на пол, успев подставить руки.
Сначала казалось, что обошлось: переломов не было, Лиана ударилась только подбородком. Но через несколько минут начались тревожные симптомы: сильная головная боль, тошнота, шум в ушах. Давление на глаза было настолько интенсивным, что Лиана едва могла их открыть. Муж Арсений настоял на вызове скорой помощи.
Врачи диагностировали сотрясение мозга и серьëзный ушиб головы. На подбородке образовался заметный отек, вся область посинела. Лиане назначили обезболивающие препараты и рекомендовали недельный постельный режим.
Подруга раскрыла правду
Уже через несколько дней после госпитализации в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что причина травм Лианы — побои, который нанёс ей супруг Арсений. Об этом заявила некая близкая подруга девушки.
По её словам, конфликты в семье Шульгиных возникают не в первый раз. Арсений якобы отличается вспыльчивым характером, после инцидентов приносит извинения и дарит подарки. А публикация фотографий со скорой помощью могла быть своеобразным предупреждением — мол, больше молчать не буду.
Информация очень быстро распространилась по социальным сетям. Пользователи начали делиться своими теориями, анализировать каждое слово из постов Лианы, искать скрытые смыслы в еë фотографиях. Звëздная семья оказалась в центре информационного шторма.
Опровержение сплетен
Лиана Шульгина, которая обычно не реагирует на слухи, на этот раз не выдержала. Десятого августа она в своём телеграм-канале опубликовала пост, опровергающий все обвинения в адрес Арсения.
«Я никогда не стала бы терпеть подобное. Я очень люблю и ценю себя, работаю, полностью способна обеспечить себя и детей. У меня есть принципы и самоуважение», — написала невестка Валерии.Она предложила миллион долларов тому, кто предоставит доказательства существования этой загадочной подруги.
Лиана также написала, что очень счастлива в браке:
«Мой муж — самый прекрасный мужчина на свете! Он боготворит меня, окружает безграничной любовью и заботой каждый день. Мы невероятно счастливы вместе, поддерживаем друг друга во всём и растём как пара. Наши отношения построены на искренней любви, доверии и взаимном уважении. Всем от души желаю найти такую же крепкую, настоящую любовь!»Также, по словам девушки, в момент падения с ними была няня. Этот факт, по мнению семьи, окончательно опровергает любые сомнения в правдивости их версии.
Слово Пригожина
На стороне Арсения выступил его отчим — продюсер Иосиф Пригожин, супруг Валерии. Он назвал все обвинения неправдой и дал исчерпывающую характеристику молодому человеку.
«Это абсолютно сдержанный, молчаливый человек, совершенно непохожий на того, кто может прибегнуть к насилию. Он и мухи не обидит», — заявил Пригожин.Продюсер также предположил, кто мог распространить такие слухи:
«Данная клевета — выдуманная одним негодяем история. Он живёт за границей и обливает грязью артистов, пользуясь соцсетями, телеграм-каналами».Также Пригожин сообщил, что Арсений практически не знал своего биологического отца (второй муж Валерии — Александр Шульгин) и воспитывался в совершенно других условиях. Это значит, что сын не мог унаследовать негативные черты характера, которые приписывают его отцу.
Насущная проблема общества
История получила широкий резонанс не только из-за громких имён, но и потому, что затрагивает болезненную для общества тему домашнего насилия. Статистика показывает, что жертвы часто скрывают правду, защищая своих обидчиков из страха, финансовой зависимости или ложной надежды на изменения.
С другой стороны, ложные обвинения могут разрушить репутацию невиновного человека и нанести непоправимый ущерб семье. Это прежде всего касается публичных персон, слова которых общественность может трактовать по-разному.
Семья Шульгиных настаивает на своей правоте, предоставляет свидетелей и готова отстаивать честь в суде. Однако, публика уже вынесла свой приговор — часть пользователей в интернете не верит официальной версии, считая еë слишком удобной.