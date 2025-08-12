Волочкова матом прокомментировала идею запретить в России нецензурную брань

12 августа 2025, 15:23

Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась против инициативы депутатов Госдумы о запрете мата в интернете. По её мнению, такой закон ограничит свободу выражения и приведёт к излишней цензуре.