Волочкова матом прокомментировала идею запретить в России нецензурную брань
Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась против инициативы депутатов Госдумы о запрете мата в интернете. По её мнению, такой закон ограничит свободу выражения и приведёт к излишней цензуре.
Согласно предложенному законопроекту, сайты и социальные сети будут обязаны маскировать нецензурную лексику в аудио- и видеоконтенте аналогично телевидению и радио. Контент, в котором ненормативная лексика останется без маскировки, будет блокироваться.
Законопроект был внесён в электронную базу данных Госдумы 11 августа и вызвал активное обсуждение в обществе и медиа. Волочкова, известная своей прямолинейностью, заявила в беседе с «360.ru», что такие меры могут негативно сказаться на творчестве и свободном общении в сети. Инициативу депутата Андрея Свинцова она прокомментировала, используя нецензурные выражения.
