Незапланированный ребенок, многочисленные скандалы и отмены концертов: почему Нурлан Сабуров рискует лишиться заработка в РФ и Европе?
22 декабря 2025 года комику Нурлану Сабурову исполнится 34 года. Он известен своим дерзким стилем, остросоциальным юмором и умением сочетать прямоту с обаянием. Однако в последнее время юмориста постепенно начали «отменять». О том, с какими скандалами связан Нурлан Сабуров и за что его задержали в аэропорту Шереметьево, расскажет «Радио 1».
Биография Нурлана Сабурова
Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске, небольшом городе в Казахстане. Его отец ушел из семьи, поэтому с малых лет мальчика воспитывала мать, а главным наставником стал дедушка. Именно он впервые привёл Нурлана на тренировки по боксу и на протяжении восьми лет прививал ему страсть к этому виду спорта. В интервью Сабуров неоднократно подчёркивал, что обязан дедушке многим.
После школы Нурлан отправился в Екатеринбург, чтобы поступить в Уральский федеральный университет на факультет физкультуры. По признанию комика, учёба его не привлекала, и вообще он был «раздолбаем».
В университете Нурлан участвовал в КВН, выступая за команду своего вуза, и активно развивал мастерство в жанре стендап. Вместе с друзьями молодой человек организовывал выступления в барах и на концертных площадках.
Карьера
Нурлан Сабуров обрел известность после своего дебюта в шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ в 2013 году в рубрике «Открытый микрофон». В 2014 году он переехал в Москву и стал одним из самых востребованных участников этого проекта.
В 2017 году Сабуров отправился в тур «IQ», который охватил 20 городов России и Казахстана. В декабре 2018 года комик провел свой первый сольный стендап-концерт на телевидении.
Год спустя на YouTube-канале «LABELCOM» стартовало юмористическое шоу «Что было дальше?», ведущим которого стал Нурлан. Этот проект принес ему огромную популярность.
В мае 2020 года Forbes включил Нурлана Сабурова в список «30 до 30» в категории «Новые медиа», признав его одним из самых перспективных россиян до 30 лет. Гонорар комика за выступление оценивается в 10 тысяч долларов.
Нурлан Сабуров в ЧБД
В 2019 году Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Рептилоид и Артур Чапарян начали развивать на YouTube юмористический проект «Что было дальше?». Позже Сабуров отметил, что идея проекта не принадлежит ему. Основной особенностью шоу стали жесткие шутки и своеобразная травля гостя.
Съемки новых выпусков «Что было дальше?» приостановились в марте 2022 года. Спустя более года шоу вернулось на платформу «VK Видео», вновь завоевав сердца российских зрителей.
Личная жизнь Нурлана Сабуров
Юморист женат на Диане Сабуровой, с которой они познакомились еще во время учебы в Екатеринбурге. У них двое детей: дочь Мадина, родившаяся в 2012 году, и сын Тагир, который появился на свет в 2017 году.
Важно подчеркнуть, что появление Мадины не было запланировано, о чем Сабуров неоднократно упоминал в своих выступлениях. Из-за раннего брака и необходимости обеспечивать семью он так и не завершил обучение в университете.
В выступлениях комик часто рассказывает о своей супруге, порой представляя ее в довольно критическом свете.
Скандалы с участием Нурлана Сабурова
В 2022 году Нурлан Сабуров оказался в центре крупного скандала. Комик вызвал недовольство публики, когда в ответ на действия украинской зрительницы, выбежавшей к нему на сцену в испачканном красной краской платье и выкрикивавшей антироссийские лозунги, попытался пошутить, предположив, что у неё «критические дни».
«У тебя что, месячные?» — задался вопросом он.
Зал разразился хохотом в ответ на шутку, но вскоре последовали неприятные новости: сначала отменили концерты Сабурова в США, а затем и в Израиле.
Осенью 2022 года, выступая в Алматы, Сабуров грубо высмеял россиян, уехавших в Казахстан. Он едко отметил, что теперь они сами стали гастарбайтерами, хотя раньше относились к ним как к людям второго сорта у себя дома.
В России реакция на слова комика была крайне негативной: в социальных сетях многие писали, что уроженец Казахстана не имеет права высмеивать русских.
Задержание Нурлана Сабурова в Шереметьево
19 мая 2025 года в столичном аэропорту Шереметьево был задержан известный комик Нурлан Сабуров. По информации, предоставленной Telegram-каналом SHOT, причиной задержания стало нарушение миграционного законодательства.
Суд оштрафовал юмориста на 5 500 рублей за просрочку регистрации по месту пребывания. По данным телеграм-канала, власти предоставили артисту двухнедельный срок для того, чтобы он покинул страну и затем вернулся, соблюдая все необходимые миграционные процедуры.
Отмены концертов
В различных городах России начали отменять выступления Нурлана Сабурова. По данным на 9 декабря 2025 года, концерты юмориста отменили в Рязани, Обнинске и Солнечногорске. В Рязани мероприятие, запланированное на 10 декабря, не состоялось из-за «непреодолимых обстоятельств». Его перенесли на 24 января 2026 года.
В Солнечногорске запланированный на 11 декабря концерт также перенесли на 24 января 2026 года. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной отмены выступления в Обнинске могли стать слова Сабурова 2022 года, где он назвал россиян, переехавших в Казахстан, мигрантами с акцентом. Дополнительным поводом для отмены мог стать анекдот про Иисуса, рассказанный в шоу «Что было дальше?».
Нурлан Сабуров пока не дал никаких комментариев по поводу отмены своих выступлений в России.