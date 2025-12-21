«Я здесь не для того, чтобы стать вторым»: сын Децла ответил критикам

21 декабря 2025, 13:13

Поклонники Децла раскритиковали музыкальный путь его сына

Антоний Толмацкий (Фото: Telegram / @juzeppejr)

20-летний Антоний Толмацкий, единственный сын Децла, решил продолжить семейную линию и заняться музыкой.





Однако вместо остросоциальных высказываний и манифестов, с которыми ассоциировалось творчество его отца, он выбрал собственное звучание и направление. Такой подход не оценили поклонники Децла — многие из них тут же начали сравнивать Антония с отцом и заявили, что до легенды он «не дотягивает».



Музыкант не стал игнорировать волну критики и публично ответил недовольным слушателям.





«Я адресую этот пост именно тем, кто ждёт от меня правды жизни в стиле позднего творчества отца, жесткости, осознанности. Я не знаю, почему многие от меня ждут именно этого. Мне кажется, это глупость. Если вам мало музыки человека, который сказал всё и даже больше чем всё про контекст, в котором вы живёте — почему я должен сделать это миссией уже своего творчества? <…> Я здесь не для того, чтобы стать вторым. Я здесь для того, чтобы быть другим», — написал Антоний.