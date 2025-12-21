21 декабря 2025, 09:58

Игорь Николаев стал одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом

Игорь Николаев (Фото: Инстаграм* @igor_nikolaev_music)

Игорь Николаев оказался одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом — из-за отсутствия концертов даже пришлось снизить гонорар вдвое, с 10 до 5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.