Игорь Николаев оказался одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом — из-за отсутствия концертов даже пришлось снизить гонорар вдвое, с 10 до 5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В последние две недели декабря выступления Николаева оказались невостребованными: все даты остались свободными. На новогодние праздники ситуация не улучшилась, и команда композитора даже предложила скидки, надеясь привлечь аудиторию.
В сентябре вечер с Николаевым стоил 2,5–3 млн рублей, но к ноябрю цена взлетела до 10 млн за час из-за повышенного спроса. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец работал на пределе возможностей. Уточняется, что менеджмент планировал сохранить плотный график и на декабрь.
Райдер Игоря Юрьевича остаётся неизменным: чайник, посуду, чай, воду, печенье, фрукты, ягоды, сырную и рыбную тарелки. Из алкоголя требуется Jack Daniel’s и две бутылки малинового вина. Для транспортировки необходим тонированный Mercedes S-класса (модели 221 или 222). Сценические костюмы уже упакованы и готовы к отправке, но их доставка оплачивается отдельно и стоит шесть тысяч рублей.
