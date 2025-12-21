Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа»
Концерт певицы Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января 2026 года, отменили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора компании-организатора Владислава Серенко.
По его словам, концерт отменен в связи с «нездоровым ажиотажем» вокруг имени исполнительницы.
Сначала продажу билетов на мероприятие приостановили, а затем объявили об официальной отмене. На концерт удалось реализовать 380 билетов.
Ранее Долина исчезла из списка артистов, приглашенных на концерт в честь 90-летия Людмилы Гурченко, который должен был пройти 18 декабря.
