Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа»

21 декабря 2025, 11:08

РИА Новости: концерт Долиной в Туле отменили из-за ажиотажа вокруг ее имени

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Концерт певицы Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января 2026 года, отменили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора компании-организатора Владислава Серенко.