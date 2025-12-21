Достижения.рф

Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа»

РИА Новости: концерт Долиной в Туле отменили из-за ажиотажа вокруг ее имени
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Концерт певицы Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января 2026 года, отменили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора компании-организатора Владислава Серенко.



По его словам, концерт отменен в связи с «нездоровым ажиотажем» вокруг имени исполнительницы.

Сначала продажу билетов на мероприятие приостановили, а затем объявили об официальной отмене. На концерт удалось реализовать 380 билетов.

Ранее Долина исчезла из списка артистов, приглашенных на концерт в честь 90-летия Людмилы Гурченко, который должен был пройти 18 декабря.

