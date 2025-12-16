В Подмосковье диспансеризацию и профосмотры прошли около 5 млн человек

16 декабря 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти пять миллионов человек прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Такую проверку здоровья человек может пройти в своей поликлинике по полису обязательного медицинского страхования.





«По итогам диспансеризации и профосмотров врачи диагностировали 142 тысячи различных заболеваний, о которых пациенты не подозревали. Выявить также удалось свыше 2,8 тыс. случаев онкологии», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.