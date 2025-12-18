Подмосковные врачи наши у пациента с насморком опухоль у основания черепа

18 декабря 2025, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ступинской больницы обнаружили у 68-летнего пациента, обратившегося за медицинской помощью в связи с хронической заложенностью носа, 20-миллиметровую доброкачественную опухоль из костной ткани — остеотому. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения московской области.





Новообразование заметили во время компьютерной томографии придаточных пазух носа, которую сделали в рамках подготовки к операции для лечения риносинусита. Опухоль находилась в верхнем носовом ходе у основания черепа.





«Оставлять остеотому было нельзя — она могла прорасти в полость черепа и стать опасной для жизни. При этом при удалении необходимо было действовать с особой аккуратностью, так как неосторожные действия грозили ликвореей — «утечкой» спинномозговой жидкости. Чтобы получить доступ к опухоли, мы вскрыли и очистили воспаленные пазухи носа от гноя и слизи. А затем успешно удалили новообразование», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Ступинской больницы Сергей Шарков.