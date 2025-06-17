«Лучше быть одной, чем обеспечивать мужчину»: муза Киркорова высмеяла супруга Бородиной из-за свадебного подарка

17 июня 2025, 13:49

Артистка Марго Овсянникова раскритиковала подарок Сердюкова Бородиной на свадьбу

Марго Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Муза Филиппа Киркорова Марго Овсянникова высмеяла супруга Ксении Бородиной Николая Сердюкова. Артистку возмутило, что блогер подарил телеведущей на свадьбу шины для автомобиля.





Марго не понимает, по какой причине телеведущая заключила брак с блогером. Овсянникова пожелала, чтобы всем дамам дарили машины, квартиры, самолеты и острова.





«И я понимаю Ольгу Бузову, да. Лучше быть одной, чем обеспечивать какого-то мужчину», — сказала Овсянникова в беседе с изданием «Starhit».