«Лучше быть одной, чем обеспечивать мужчину»: муза Киркорова высмеяла супруга Бородиной из-за свадебного подарка
Артистка Марго Овсянникова раскритиковала подарок Сердюкова Бородиной на свадьбу
Муза Филиппа Киркорова Марго Овсянникова высмеяла супруга Ксении Бородиной Николая Сердюкова. Артистку возмутило, что блогер подарил телеведущей на свадьбу шины для автомобиля.
Марго не понимает, по какой причине телеведущая заключила брак с блогером. Овсянникова пожелала, чтобы всем дамам дарили машины, квартиры, самолеты и острова.
«И я понимаю Ольгу Бузову, да. Лучше быть одной, чем обеспечивать какого-то мужчину», — сказала Овсянникова в беседе с изданием «Starhit».
Артистка попросила девушек найти себе добытчиков и защитников, на которых можно будет опереться.
Напомним, звезда рассекретила свои отношения летом 2024 года. Уже в декабре Ксения Бородина и Николай Сердюков сообщили о помолвке, а 3 июня 2025 года поженились. Влюбленные не скрывают, что думают о детях. Муж Ксении мечтает о рождении еще одной дочки. А Бородина, в свою очередь, хотела бы стать мамой мальчика.
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