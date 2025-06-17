Ирина Пинчук сообщила новость в слезах: «Не думала, что это случится так быстро»

17 июня 2025, 12:07

Заплаканная Пинчук рассказала о первой любви 3-летнего сына Давида

Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм*/pinchuk_official)

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась эмоциональной новостью на своей странице в Instagram*. Ирина Пинчук опубликовала фотографию с заплаканным лицом и интригующей подписью: «У меня для вас новость».





Для большего драматизма она добавила еще одно предложение: «Не думала, что это случится так быстро». Как выяснилось из последующих постов, поводом для переживаний стала первая любовь ее трехлетнего сына.



«Сыночка-присыночка нашел себе невесту», — написала звездная мама под фотографией, на которой Давид стоял рядом со светловолосой девочкой-ровесницей.