Ирина Пинчук сообщила новость в слезах: «Не думала, что это случится так быстро»
Заплаканная Пинчук рассказала о первой любви 3-летнего сына Давида
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась эмоциональной новостью на своей странице в Instagram*. Ирина Пинчук опубликовала фотографию с заплаканным лицом и интригующей подписью: «У меня для вас новость».
Для большего драматизма она добавила еще одно предложение: «Не думала, что это случится так быстро». Как выяснилось из последующих постов, поводом для переживаний стала первая любовь ее трехлетнего сына.
«Сыночка-присыночка нашел себе невесту», — написала звездная мама под фотографией, на которой Давид стоял рядом со светловолосой девочкой-ровесницей.Стоит отметить, что бракоразводный процесс Ирины Пинчук с отцом детей Араем Чобаняном продолжается до сих пор. Весной этого года пара объявила о расставании, но вскоре помирилась. Сейчас супруги утверждают, что поддерживают дружеские отношения. Поклонники предполагают, что их ссора могла быть обычным пиар-ходом.
*Запрещен в РФ