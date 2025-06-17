Звезду «Острова любви» Садло посадили на 14 лет за наркоторговлю
Участницу реалити-шоу «Острова любви» Магдалену Садло приговорили к 14 годам тюрьмы за контрабанду и сбыт наркотиков в Великобритании. Садло признала вину.
Следствие установило, что она играла ключевую роль в преступной группе, занимавшейся перевозкой и сбытом кокаина, каннабиса и кетамина, а также отмыванием денег.
Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 53 миллиона фунтов стерлингов. Операция по конфискации наркотиков стала одной из крупнейших в истории Великобритании. Сообщает издание Metro.
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