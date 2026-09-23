«Ни разу не покупала»: Мария Захарова рассказала о Chanel и дорогих сумках

23 сентября 2026, 12:55

Мария Захарова раскрыла, почему отказалась от Chanel после поездки в Париж

Мария Захарова (Фото: Instagram* / @mzakharovamid)

Мария Захарова рассказала, что за всю жизнь ни разу не покупала себе сумку Chanel. По словам дипломата, возможность приобретать дорогие аксессуары появилась у нее примерно 15 лет назад, однако одна поездка в Париж заставила ее иначе взглянуть на подобные покупки.





В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv официальный представитель МИД России вспомнила поездку во Францию после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1». По ее словам, тогда она увидела в парижском магазине очередь японских покупателей, которые были готовы потратить несколько тысяч евро или долларов на сумки.





«Я понимаю всю лицемерность этой ситуации: когда весь мир, включая наших граждан, отправлял деньги на поддержку несчастных японцев… А тут стоят граждане Японии и в очередь пытаются пробиться, чтобы отдать 5-7 тысяч евро или долларов за сумку. И вдруг я подумала, что точно не хочу быть в этой очереди. Я в нее и не собиралась. Я какую-нибудь себе другую найду, за чем-нибудь хорошим, за чем-нибудь правильным», — пересказала Захарова свою реакцию.