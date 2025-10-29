Никах, интимное фото без цензуры и новый мужчина: за кого выходит замуж «бывшая баба Гуфа» Айза и почему он скрывал с ней роман

29 октября 2025, 14:26

Айза и Степан (Фото: кадр из шоу «Ставка на Любовь»)

Участники реалити-шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!» Айза (Айза-Лилуна Ай) и Степан Кузьменко пережили один из самых волнительных моментов в своей жизни — помолвку. Предложение руки и сердца, прозвучавшее прямо на съёмочной площадке, стало кульминацией их романтической истории в проекте и заставило поклонников пары поверить в настоящую любовь. О новом избраннике Айзы расскажет «Радио 1».





Предложение руки и сердца на шоу «Ставка на любовь»

«Я хотел поблагодарить тебя за это время. Ты для меня самая лучшая, красивая, умная и мудрая девушка! Я определенно уверен, что хочу прожить с тобой всю жизнь — счастливую, полную любви и радости. Но прежде чем это сделать, мне нужно задать тебе один вопрос. Айза-Лилуна Ай, ты будешь моей женой?», — сказал Кузьменко и, опустившись на одно колено, протянул девушке кольцо.

Айза (Фото: кадр из шоу «Ставка на Любовь»)



«Ты что, реально это сделал?! Ты с ума сошел?! Да? Ты правда мне сделал предложение? Ты даже меня не спросил об этом! Ты не предупредил меня. Я думала, ты расстаться хочешь», — со смехом и слезами на глазах повторяла Айза.

«Когда мы поехали на проект, я думал, что мы будем просто играть и весело проводить время. Но все пройденные испытания будто открыли новую дверь в моем сердце, и за ней оказалось еще больше любви. Я понял, что ни дня не хочу проводить в ссорах или конфликтах, ведь жизнь слишком коротка», — поделился он.

Степан Кузьменко (Фото: кадр из шоу «Ставка на Любовь»)



«Я в полном шоке, но счастлива! Я люблю этого человека! — восторженно говорила Айза. — Он сделал это так, как я того хотела — с фейерверками, лепестками роз. Но можно было хотя бы сказать, чтоб я голову помыла?!» — шутила блогер.

Личная жизнь Айзы

Айза и Степан (Фото: кадр из шоу «Ставка на Любовь»)



Кто такой Степан Кузьменко