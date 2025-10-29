Никах, интимное фото без цензуры и новый мужчина: за кого выходит замуж «бывшая баба Гуфа» Айза и почему он скрывал с ней роман
Участники реалити-шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!» Айза (Айза-Лилуна Ай) и Степан Кузьменко пережили один из самых волнительных моментов в своей жизни — помолвку. Предложение руки и сердца, прозвучавшее прямо на съёмочной площадке, стало кульминацией их романтической истории в проекте и заставило поклонников пары поверить в настоящую любовь. О новом избраннике Айзы расскажет «Радио 1».
Предложение руки и сердца на шоу «Ставка на любовь»В одном из эпизодов шоу, во время церемонии голосования, Степан сделал неожиданное и трогательное заявление, обратившись к своей возлюбленной. Он напомнил, что у них с Айзой как раз исполнилось десять месяцев с даты знакомства, и воспользовался этим моментом, чтобы выразить свои самые сокровенные чувства.
«Я хотел поблагодарить тебя за это время. Ты для меня самая лучшая, красивая, умная и мудрая девушка! Я определенно уверен, что хочу прожить с тобой всю жизнь — счастливую, полную любви и радости. Но прежде чем это сделать, мне нужно задать тебе один вопрос. Айза-Лилуна Ай, ты будешь моей женой?», — сказал Кузьменко и, опустившись на одно колено, протянул девушке кольцо.Реакция теледивы была мгновенной и эмоциональной. Она, не раздумывая, ответила «да», но затем на несколько минут погрузилась в состояние шока.
«Ты что, реально это сделал?! Ты с ума сошел?! Да? Ты правда мне сделал предложение? Ты даже меня не спросил об этом! Ты не предупредил меня. Я думала, ты расстаться хочешь», — со смехом и слезами на глазах повторяла Айза.Позже Степан признался, что участие в шоу помогло ему осознать всю глубину чувств.
«Когда мы поехали на проект, я думал, что мы будем просто играть и весело проводить время. Но все пройденные испытания будто открыли новую дверь в моем сердце, и за ней оказалось еще больше любви. Я понял, что ни дня не хочу проводить в ссорах или конфликтах, ведь жизнь слишком коротка», — поделился он.В тот момент, когда новоиспеченные жених и невеста заключили друг друга в объятия, на площадке вспыхнули яркие фейерверки, а другие участники и съемочная группа разразились радостными аплодисментами.
«Я в полном шоке, но счастлива! Я люблю этого человека! — восторженно говорила Айза. — Он сделал это так, как я того хотела — с фейерверками, лепестками роз. Но можно было хотя бы сказать, чтоб я голову помыла?!» — шутила блогер.
Личная жизнь АйзыДля Айзы этот брак станет третьим. Ранее она была замужем за рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), от которого у нее растет сын Сэм. На долгие годы за девушкой закрепилось клеймо «бывшей бабы Гуфа».
Вторым мужем телеведущей стал серфер Дмитрий Анохин; в этом браке родился сын Элвис. Айза неоднократно признавалась, что не прочь снова стать матерью. Этим летом она даже публиковала восторженный пост из кабинета гинеколога, где сообщала, что, несмотря на 40 лет, ее репродуктивное здоровье в полном порядке и она все еще может родить. Учитывая, что съемки «Ставки на любовь» проходили в мае, не исключено, что пара уже тогда планировала будущее пополнение.
Кто такой Степан КузьменкоСтепану Кузьменко еще нет 30 лет. Он родом из Челябинска. Интересно, что в своих социальных сетях Степан не спешил афишировать роман со звездой. Напротив, он часто публиковал видео с многочисленными подругами и в шутку жаловался, что молодые девушки считают его «дядькой». Эта сдержанность контрастировала с поведением Айзы, которая с самого начала отношений щедро делилась с подписчиками доказательствами своего счастья: ежедневными букетами роз и чашками какао от возлюбленного.
Телеведущая сама рассказывала, что, расставшись с бывшими мужьями, формально осталась с ними в браках: с Гуфом — в мусульманском (никах), а с Дмитрием Анохиным — в американском. По ее словам, она «заставляет» экс-супругов поддерживать общение ради общего детей.
Подписчики Айзы рады за любимицу, но призывают ее быть осторожнее и не отправлять новому возлюбленному слишком откровенные фотографии. Напомним, несколько лет назад Айза угодила в скандал, нечаянно опубликовав в сети свою интимную зону без белья. Снимок якобы предназначался близкому мужчине, но случайно был выложен в сеть.