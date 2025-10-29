Рэпер Джиган показал, чем занимался, пока его жена была на суде по разводу

29 октября 2025, 12:35

Джиган набил татуировку с портретом сына в день суда по разводу с Самойловой

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) сделал новую татуировку на ноге. В это время его жена Оксана Самойлова присутствовала на судебном заседании по их бракоразводному процессу. Исполнитель разместил соответствующую фотографию в личном блоге.





Музыкант изобразил свой портрет и лицо сына Давида. Мальчик находился рядом с отцом во время сеанса и наблюдал, как мастер наносит рисунок.

На заседании представитель артиста Сергей Жорин сообщил, что Джиган намерен помириться с женой. По его словам, рэпер не хочет разводиться и попросил у суда три месяца для сохранения семьи.



Однако Оксана Самойлова настроена решительно. Она призналась, что 17 лет ждала, когда Джиган повзрослеет, но этого не случилось. Причину развода пара не раскрывает. Супруги расстались в конце августа, и инициатором выступила Самойлова.



