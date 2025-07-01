Никита Джигурда назвал Shaman’а ответом Мадонне
Никита Джигурда: из Shaman’a нужно делать проект мирового уровня
Актер Никита Джигурда в эфире шоу «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» высказался о популярном певце Shaman и о критике молодых артистов со стороны представителей старшего поколения шоу-бизнеса. Джигурда отметил, что видит в Shaman’е огромный потенциал.
«И в ответ на американскую Мадонну, которая делает представления и в живую не так поет, у нас есть Шаман. Я сказал про него, что он гениальный мальчик», — подчеркнул он.По мнению актера, из Shaman’a нужно делать проект мирового уровня, так как «он этого достоин». Отдельно он раскритиковал коллег, которые публично осуждают таких артистов, как Анастасия Ивлеева, Даня Милохин и других представители новой волны.
«Я говорю: ребят, а может это у вас творческая импотенция говорит? Не наше ли поколение согласилось с тем, что лучшую систему образования поменяли на ЕГЭ, идеологию убрали, а теперь вы хотите обвинить молодых артистов в том, что они разлагают молодое поколение?», — заявил артист.По его словам, проблема не в молодых исполнителях, а в том, что старшее поколение не смогло предложить достойную альтернативу.