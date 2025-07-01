Никита Джигурда назвал Shaman’а ответом Мадонне

01 июля 2025, 14:11

Никита Джигурда: из Shaman’a нужно делать проект мирового уровня

Никита Джигурда (Фото: Радио 1)

Актер Никита Джигурда в эфире шоу «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» высказался о популярном певце Shaman и о критике молодых артистов со стороны представителей старшего поколения шоу-бизнеса. Джигурда отметил, что видит в Shaman’е огромный потенциал.









«И в ответ на американскую Мадонну, которая делает представления и в живую не так поет, у нас есть Шаман. Я сказал про него, что он гениальный мальчик», — подчеркнул он.

«Я говорю: ребят, а может это у вас творческая импотенция говорит? Не наше ли поколение согласилось с тем, что лучшую систему образования поменяли на ЕГЭ, идеологию убрали, а теперь вы хотите обвинить молодых артистов в том, что они разлагают молодое поколение?», — заявил артист.