Никита Джигурда назвал Shaman’а ответом Мадонне

Никита Джигурда: из Shaman’a нужно делать проект мирового уровня
Никита Джигурда (Фото: Радио 1)

Актер Никита Джигурда в эфире шоу «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» высказался о популярном певце Shaman и о критике молодых артистов со стороны представителей старшего поколения шоу-бизнеса. Джигурда отметил, что видит в Shaman’е огромный потенциал.




«И в ответ на американскую Мадонну, которая делает представления и в живую не так поет, у нас есть Шаман. Я сказал про него, что он гениальный мальчик», — подчеркнул он.
По мнению актера, из Shaman’a нужно делать проект мирового уровня, так как «он этого достоин». Отдельно он раскритиковал коллег, которые публично осуждают таких артистов, как Анастасия Ивлеева, Даня Милохин и других представители новой волны.

«Я говорю: ребят, а может это у вас творческая импотенция говорит? Не наше ли поколение согласилось с тем, что лучшую систему образования поменяли на ЕГЭ, идеологию убрали, а теперь вы хотите обвинить молодых артистов в том, что они разлагают молодое поколение?», — заявил артист.
По его словам, проблема не в молодых исполнителях, а в том, что старшее поколение не смогло предложить достойную альтернативу.
Дайана Хусинова

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