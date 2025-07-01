«Бог шутит над нами»: Лиза Моряк показала светленькую дочь от Андреасяна

Лиза Моряк удивилась светлым волосам младшей дочери от Сарика Андреасяна
Лиза Моряк ( Фото: Instagram* @moryakliza )

Лиза Моряк показала в соцсетях младшую дочь Шарлиз от Сарика Андреасяна, удивившись ее светлым волосам.



«Бог шутит над нами. Посмотрите, какая она светленькая!», — написала актриса в соцсетях.
Лиза также рассказала, что Сарик случайно присутствовал на родах и поддерживал ее:

«Крутое чувство, чувство настоящего мужского плеча даже в таком деликатном положении!», — отметила девушка.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

Лиза Моряк ( Фото: Instagram* @moryakliza )
Виктория Иванченко

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