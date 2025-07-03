«Особенный день для нашей семьи»: невестка Валерии опубликовала снимки с крестин сына
Невестка Валерии Лиана Шульгина выложила фото с крестин сына в личном блоге
Семья певица Валерии отметила важное событие - крещение внука Мирона. Невестка Валерии Лиана Шульгина опубликовала фотографии с крестин сына в своём телеграм-канале.
На крещении присутствовали самые близкие семьи.
«Особенный день для нашей семьи. Крещение нашего малыша — момент, который останется в сердце навсегда», — написала девушка.В комментариях подписчики поздравили Лиану с важным событием. Однако девушка не раскрыла имена крёстных сына.
Напомним, Арсений Шульгин и Лиана сыграли свадьбу в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а 23 апреля 2025 года на свет появился сын Мирон.