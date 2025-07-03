«Особенный день для нашей семьи»: невестка Валерии опубликовала снимки с крестин сына

Невестка Валерии Лиана Шульгина выложила фото с крестин сына в личном блоге
Лиана Шульгина с сыном Мироном (Фото: Telegram, @lianashulginaa)

Семья певица Валерии отметила важное событие - крещение внука Мирона. Невестка Валерии Лиана Шульгина опубликовала фотографии с крестин сына в своём телеграм-канале.



На крещении присутствовали самые близкие семьи.

«Особенный день для нашей семьи. Крещение нашего малыша — момент, который останется в сердце навсегда», — написала девушка.
Крещение внука певицы Валерии Мирона (Фото: Telegram, @lianashulginaa)
В комментариях подписчики поздравили Лиану с важным событием. Однако девушка не раскрыла имена крёстных сына.

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана сыграли свадьбу в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а 23 апреля 2025 года на свет появился сын Мирон.
Анастасия Чубина

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