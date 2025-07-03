Вячеслав Чепурченко рассказал, как Олег Табаков помог ему с покупкой квартиры в Москве
Популярный актёр Вячеслав Чепурченко рассказал, как народный артист СССР Олег Табаков помог ему с покупкой квартиры.
Звезда сериалов «Измены» и «Жуки» дал интервью изданию «7Дней», в котором поделился подробностями важного разговора с Табаковым. В один из дней советский артист вызвал его в свой кабинет и выдал деньги, сказав, чтобы тот купил себе жильё и постепенно отдавал ему долг со своей зарплаты без процентов.
Чепурченко подчеркнул, что в то время не мог мечтать и о комнате в городе Камышин Волгоградской области, где он жил с семьёй. А в результате, благодаря помощи звезды советских экранов, он стал обладателем недвижимости в Москве.
При этом Чепурченко отметил, что, несмотря на 11 сезонов работы в театре «Табакерка», он не часто общался с Табаковым и не слишком хорошо знал его.
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