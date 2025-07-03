Вячеслав Чепурченко рассказал, как Олег Табаков помог ему с покупкой квартиры в Москве

03 июля 2025, 11:58

Актёр Чепурченко рассказал о покупке квартиры в Москве благодаря помощи Табакова

Вячеслав Чепурченко (фото: Telegram @chepurchenko)

Популярный актёр Вячеслав Чепурченко рассказал, как народный артист СССР Олег Табаков помог ему с покупкой квартиры.