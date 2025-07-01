Никита Джигурда рассказал о семилетнем посте и духовном просветлении: «Мы все Боги любви»
Никита Джигурда семь лет держал строгий пост и изучал религии
Актер Никита Джигурда стал гостем шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1» и поделился необычным этапом своей жизни. Он признался, что с 1995 по 2002 годы строго придерживался поста, полностью отказавшись от мяса, рыбы, алкоголя, сигарет и психоактивных веществ.
«Меня так вставило, что я остался на семь лет. С 1995 по 2002 год я держал пост: без мяса, без рыбы, без алкоголя и сигарет, без трав, без мухоморов», — рассказал Джигурда.По его словам, в этот период он активно изучал религии, тайные ордена и даже масонские учения, проводя много времени в молитвах и духовных практиках.
«И я понял, что мы в игре. Тогда ещё не было фильмов "Аватар", "Матрица". Но мне пришло осознание. Я доводил себя до грани жизни и смерти сознательно, веря, что со мной ничего не случится», — отметил артист.Главным открытием того периода Джигурда называет осознание некой «великой тайны», которую, по его словам, скрывают многие закрытые общества.
«Но не все в это въехали. Это игра космического уровня», — заключил он.