Скандальный развод с Меладзе, побег в Италию и интим за 100 тысяч долларов: что стало с Верой Брежневой после побега из России?
Артистка, чья карьера в России взлетела на невероятную высоту, в 2022 году решительно сменила вектор жизни. После начала СВО она вместе с бывшим мужем Константином Меладзе уехала в Италию, открыто осудив действия России и встав на сторону Украины. Это решение мгновенно перечеркнуло её многолетнюю популярность в РФ. Как сложилась судьба певицы после резкого разворота, читайте в материале «Радио 1».
Биография Веры Брежневой Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (ныне – Каменское). Родители девочки — Виктор и Тамара Галушка — работали на Приднепровском химическом заводе. У Веры есть ещё три сестры: старшая Галя и младшие — двойняшки Настя и Вика. Певица всегда говорила, что выросла в большой дружной семье с тремя красавицами-сестричками.
В школе маленькая Вера была очень активной: занималась гимнастикой, играла в баскетбол и даже увлекалась восточными единоборствами. Она с детства мечтала стать юристом, но денег на образование у семьи не было. Когда девочке исполнилось 11, отца сбила машина. Когда он проходил реабилитацию, Вере приходилось подрабатывать няней, официанткой в кафе и продавщицей на рынке. Артистка окончила Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта, она получила специальность экономиста. Учёбу певица совмещала с курсами для секретарей-референтов, а также изучала английский язык.
Карьера Брежневой началась с женской поп-группы «ВИА Гра». В 2002 году гёрлз-бенд тогда выступал в родном городе будущей певицы. Участницы группы приглашали на сцену всех желающих спеть вместе с ними. Вера, имея хороший слух и прекрасную фигуру, сразу привлекла внимание продюсера Дмитрия Костюка, и он пригласил её на кастинг в Киев.
По словам Брежневой, отправляясь на прослушивание, она была уверена в себе и чувствовала, что она та самая артистка, которая нужна группе. Была одна проблема: фамилия Галушка мало подходила для сцены. Поскольку Вера была землячкой Леонида Брежнева, продюсеры решили взять его фамилию в качестве псевдонима певицы.
Вера Брежнева и группа «ВИА Гра»В 2003 году Брежнева дебютировала в составе «ВИА Гры» вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской. Впоследствии именно это трио было признано золотым составом группы. В апреле того же года вышел второй альбом «ВИА Гры» «Стоп! Снято!», который удостоили награды «Золотой диск». Группа пользовалась сумасшедшей популярностью у поклонников со всего мира, поэтому часто выезжала на гастроли за рубеж. Через несколько лет в составе группы появилась новая участница. Ею стала молодая вокалистка Ольга Романовская. Влиться в коллектив девушка так и не смогла.
«Вера то и дело придиралась к мелочам <…>. Как ни крути, сцена — это соперничество, подруг там нет. Каблуки мы, конечно, друг другу не подпиливали и колготки не рвали. Но каждая хотела быть лучшей — и в глазах Кости, и в глазах зрителей», — рассказывала Ольга в интервью.
Следующей трио покинула сама Брежнева. Она сделала выбор в пользу сольной карьеры. Также поговаривали, что из-за постоянных концертов и съёмок певица серьёзно повредила своё здоровье, поэтому ей нужно было восстановить силы и провести время с семьёй.
Сольная карьера Веры БрежневойПервые две песни, исполненные ею сольно, назывались «Я не играю» и «Нирвана». Через два года вышел быстро ставший хитом трек «Любовь спасёт мир», который принёс певице «Золотой Граммофон». В этом же году Брежнева посетила Премию Муз-ТВ вместе с Даном Баланом. Спустя несколько месяцев артисты представили совместную песню «Лепестками роз». Композиция лидировала в четырёх чартах, составленных популярным музыкальным порталом Tophit.
В 2011 году вышли клипы «Реальная жизнь», Sexy Bambina, а в следующем году Брежнева вместе с DJ Smash порадовали поклонников песней «Любовь на расстоянии».
Личная жизнь Веры БрежневойПервые серьёзные отношения у Веры были с Виталием Войченко. Они встретились кафе и влюбились с первого взгляда.
«Когда я её увидел, мне показалось, что взошло солнце», — вспоминал Войченко.
Виталий ухаживал за 18-летней Верой, которая тогда ещё была студенткой. Сам кавалер на тот момент был спортсменом и начинающим бизнесменом. Спустя примерно год отношений, в 19 лет, Вера Брежнева родила дочь Соню. Новоиспечённые родители не спешили узаконить отношения. Несколько лет они прожили в гражданском браке, который, впрочем, продлился недолго — всего несколько лет.
Журналисты писали, что пара попросту не справилась с бытовыми проблемами. Инициатором разрыва, кстати, была сама Брежнева. Поговаривают, что причиной мог быть другой мужчина, который впоследствии стал первым официальным мужем Веры.
Войченко старается поддерживать тёплые отношения с дочкой, хотя она не стремится к этому. Соня даже взяла фамилию второго мужа матери — Киперман.
«<…> видимо, они не смогли найти общий язык. Поэтому у дочери нет потребности в общении, а я не имею права настаивать», — объясняла Вера.
Роман с украинским олигархом Михаилом Киперманом начался, когда тот был ещё женат. Бизнесмен, оставив жену и двоих детей, ушёл к Вере и сделал ей предложение. Семья Киперман, если верить слухам, не была в восторге от решения Михаила: их смущало, что бизнесмен привёл в еврейскую семью женщину другой национальности. Однако, брак Вера и Михаил заключили.
Через три года после свадьбы у пары родилась дочка Сара. А затем карьера Брежневой была на подъёме, и частые разъезды жены стали раздражать Кипермана и всю его семью. Ревнивцу-мужу не нравились откровенные наряды и повышенное мужское внимание вокруг его супруги.
В конце 2011 года пара объявила о разводе. Ходили слухи, что это произошло как раз из-за тайного романа Брежневой с Меладзе. А после съёмок в картине «Любовь в большом городе» поползли слухи о романе певицы с Марюсом Вайсбергом. Однако ни продолжения, ни подтверждения они не получили.
История любви Меладзе и БрежневойРади Веры Константин Меладзе бросил жену Яну Сумм и троих детей. Первая экс-супруга композитора долго терпела его измены, в какой-то момент сил притворяться больше не осталось, и она подала на развод. В этом её не поддержали даже самые близкие: друзья и родственники считали, что женщина должна продолжать играть роль счастливой хранительницы домашнего очага.
Яна согласилась поставить бракоразводный процесс на паузу только в 2013 году, когда Меладзе насмерть сбил человека. Тогда композитор заперся дома и неделями ни с кем общался. Вытащить его из глубокой депрессии смогла только работа. В то непростое время рядом с ним оказалась Вера. Между певицей и продюсером возникли сильные чувства. Зная натуру Константина, девушка долгое время держала их отношения в тайне.
Как позже признавалась Яна Сумм, она догадывалась обо всём ещё с самого первого дня, когда Брежнева появилась в их жизни. Однажды женщина даже позвонила певице и спросила её о том, есть ли между ней и Константином роман.
Константин Меладзе (Фото: Instagram* /@meladzemusic)
Брежнева тогда ответила, что у них только рабочие и дружеские отношения, что он её наставник.
«Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб?» — вспоминала Яна ситуацию с Брежневой, когда та заявилась в их дом.
При этом для музыканта новость об окончательном расставании с женой стала полной неожиданностью, хотя сам признавался, что мужем он был никудышным.
«Она права на все 100%, права во всех претензиях, раз она так говорит и так считает. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда», — говорил когда-то продюсер.
После развода Сумм встретила новую любовь. Со своим избранником Олегом она состоит в браке уже более пяти лет. Новый муж полюбил и её детей — дочек Лию и Алису, а также сына Валеру, которому в три года поставили неутешительный диагноз — аутизм. Сейчас Сумм по-настоящему счастлива, и благодарит за это Константина, который вовремя ушёл из её жизни.
Занавес сброшен
Роман Брежневой и Меладзе открылся публике в 2015 году, когда были опубликованы первые совместные фотографии пары. Тогда же стало известно, что композитор и его муза сыграли свадьбу в Италии в кругу близких друзей.
«К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся, каждая наша встреча долгожданная», — рассказывала певица в одном из интервью.
Меладзе признавался, он нашёл свою единственную любовь. Вера стала для Константина спасением и настоящей музой. Именно ей он посвятил знаменитую песню «Салют, Вера», которую исполнил его брат Валерий Меладзе.
Развод вернулся бумерангом
Никто не сомневался, что отношениям Брежневой и Меладзе ничто не угрожает. Продюсер называл жену самой красивой, признавался, что только она смогла подарить ему новую яркую жизнь. Но в 2019 году среди интернет-пользователей зародились сомнения: в сети разлетелись слухи об интрижке композитора с другой участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Сама Вера новостям не поверила и просто свела всё в шутку.
Спустя восемь лет официального брака Брежнева и Меладзе ошарашили общественность новостью о разводе. Расстались супруги чуть ли не врагами. Поговаривают, что композитор завёл роман с 22-летней украинской певицей. Они даже записали совместную песню «Почему я?».
«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Всё это в моём мини-альбоме», — написала однажды Брежнева в блоге.
В сети обсуждались и другие причины разрыва. Одни отмечали, что кризис в отношениях наступил после переезда звёздной пары в Европу. Другие были уверены, что супруги не смогли жить вместе из-за разных политических взглядов: якобы певица агитировала композитора принять и разделить её позицию по поводу СВО.
Версии фанатов развеял Валерий Меладзе, младший брат композитора, который рассказал о настоящей причине развода. Певец заявил, что супруги расстались не по политическим причинам.
«<…> Как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», — отметил младший брат композитора.
Фильмы с Верой БрежневойПервая роль Брежневой была в телемюзикле «Сорочинская ярмарка», она снялась вместе с Софией Ротару и Юрием Гальцевым.
В 2009 году Брежнева впервые появилась на экранах большого кино. Её пригласили исполнить роль возлюбленной героя Алексея Чадова в фильме «Любовь в большом городе». Съёмки комедии прошли в Нью-Йорке и заняли 27 дней. Позднее Вера появилась во второй и третьей частях картины.
Затем фильмография артистки пополнилась новой лентой «Ëлки», в которой певица играла саму себя. В 2012 году девушка вместе с Сергеем Светлаковым снялась в приключенческой комедии «Джунгли». Неудивительно, что в Интернете сразу же поползли слухи об их бурном романе, однако, как подчеркивали оба артиста, связь между ними была исключительно «киношной».
Лучшие песни Веры БрежневойНа основе данных портала TopHit лучшими песнями Веры Брежневой признаны «Любовь спасёт мир», «Лепестками роз» (исполняла вместе с Даном Баланом), «Реальная жизнь», «Доброе утро», «Девочка моя».
Как Вера Брежнева следит за внешностьюПо словам певицы, чтобы выглядеть хорошо, нужно заниматься спортом регулярно, держать режим питания, ухаживать за своей кожей.
«Мои три кита: питание, спорт, массаж. Кстати, концепция интервального голодания тоже имеет место в моей жизни, но это работает только при правильном соблюдении режима. Никаких чудо-средств не существует. Лучший результат приносит сила воли и, пожалуй, достаточное количество сна», — рассказала в интервью журналу HELLO Вера.
Она добавила, что когда у неё нет времени сходить в спа-салон или на массаж, она делает пилинг, средства готовит сама, в домашних условиях.
Поддержание хорошей физической формы — кропотливый труд, тело требует постоянной работы, нельзя прийти форму и остановиться, отметила певица.
«В первую очередь я занимаюсь своим здоровьем. Именно для этого я сбалансировала питание и даю организму физическую нагрузку», — заключила Брежнева.
Вера Брежнева сейчас
Конец карьеры в России
«Я Вера. Я украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов. Но не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела», — цитирует слова певицы портал «78.ru».
Так она выразила свою позицию по поводу СВО и представила своё отношение к России. Позже документ Брежневой, подтверждающий право временно или постоянно проживать в РФ, был аннулирован.
Помощь Украине
Сейчас все заработанные деньги исполнительница отправляет на поддержку Вооружённых сил Украины, а каждый концерт начинает с фразы «Я — украинка».
После того как артистка покинула Россию, своё первое выступление бывшая участница «ВИА Гры» дала в Риге. При этом из 18-ти прозвучавших песен 17 были на русском языке. Более того, прямо на сцене певица отказалась от псевдонима Брежнева, заявив, что теперь она просто Vera.
В последнее время артистка пытается вернуться к своим корням и покорить украинский шоу-бизнес. Она стала чаще петь на родном языке, однако, судя по комментариям в соцсетях, украинский зритель пока не готов простить артистке её жизнь и работу в Москве:
«А что раньше не жила на родине и не пела своим на своём родном языке. Там бы и гребла бабки».
«Сама живёт в Италии! Она далека от наших проблем».
«А почему весь текст не на украинском языке? Украинка вы „наша“».
Интим не предлагать?
Поговаривают, что Брежнева не гнушается любого заработка.
На чистую воду певицу решили вывести подписчики Антона Суворкина. В одном из видео на своём канале «Антон S Live» блогер рассказал, что якобы Брежнева соглашалась проводить время с мужчинами за весьма внушительную цену. Если инсайдеры не врут, то Вера продавала себя за 1,5 млн рублей.
Также Виктория Боня в эфире передачи «Злые языки» поведала удивительную историю, услышанную ею якобы от друга. Тот в начале десятых был влюблён в певицу и начал узнавать, как с ней встретиться. Путь оказался не особо извилистым, но довольно дорогим: 100 тысяч долларов за ужин вместе с часами за 70 тысяч — это без всяких гарантий на интим. Боня не скрывала, что рассказывает всё, потому что её раздражает белый и пушистый образ Веры в обществе.
Вера Брежнева (Фото: соцсети)
Стоит отметить, что названный Боней временной период как раз совпадает с началом отношений Брежневой с Константином Меладзе. Правда, никаких доказательств нет. Действительно ли такой заработок мог повлиять на, казалось бы, крепкие отношения экс-солистки «ВИА Гры» и Меладзе, остаётся загадкой. Сама Вера почти не комментирует слух: только как-то раз отшутилась в соцсетях, предложив всем «провести с ней вечер» — таким образом певица прорекламировала свой концерт.
Уже год Брежнева живёт в Италии, где у неё и её бывшего супруга есть собственная вилла, расположенная неподалёку от озера Гарда. Этот район считается элитным — стоимость недвижимости начинается от 800 тыс. евро.
В соцсетях Вера признаётся, что последнее время испытывает сильное эмоциональное выгорание и лечится от депрессии. Судя по всему, она обращалась за помощью к специалистам именно на фоне развода.