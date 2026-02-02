02 февраля 2026, 11:30

Артистка, чья карьера в России взлетела на невероятную высоту, в 2022 году решительно сменила вектор жизни. После начала СВО она вместе с бывшим мужем Константином Меладзе уехала в Италию, открыто осудив действия России и встав на сторону Украины. Это решение мгновенно перечеркнуло её многолетнюю популярность в РФ. Как сложилась судьба певицы после резкого разворота, читайте в материале «Радио 1».





Биография Веры Брежневой



Вера Брежнева и группа «ВИА Гра»

«Вера то и дело придиралась к мелочам <…>. Как ни крути, сцена — это соперничество, подруг там нет. Каблуки мы, конечно, друг другу не подпиливали и колготки не рвали. Но каждая хотела быть лучшей — и в глазах Кости, и в глазах зрителей», — рассказывала Ольга в интервью.

Сольная карьера Веры Брежневой

Личная жизнь Веры Брежневой

«Когда я её увидел, мне показалось, что взошло солнце», — вспоминал Войченко.





«<…> видимо, они не смогли найти общий язык. Поэтому у дочери нет потребности в общении, а я не имею права настаивать», — объясняла Вера.

История любви Меладзе и Брежневой

«Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб?» — вспоминала Яна ситуацию с Брежневой, когда та заявилась в их дом.

«Она права на все 100%, права во всех претензиях, раз она так говорит и так считает. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда», — говорил когда-то продюсер.

«К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся, каждая наша встреча долгожданная», — рассказывала певица в одном из интервью.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Всё это в моём мини-альбоме», — написала однажды Брежнева в блоге.

«<…> Как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», — отметил младший брат композитора.

Фильмы с Верой Брежневой

Лучшие песни Веры Брежневой

Как Вера Брежнева следит за внешностью

«Мои три кита: питание, спорт, массаж. Кстати, концепция интервального голодания тоже имеет место в моей жизни, но это работает только при правильном соблюдении режима. Никаких чудо-средств не существует. Лучший результат приносит сила воли и, пожалуй, достаточное количество сна», — рассказала в интервью журналу HELLO Вера.

«В первую очередь я занимаюсь своим здоровьем. Именно для этого я сбалансировала питание и даю организму физическую нагрузку», — заключила Брежнева.

Вера Брежнева сейчас

«Я Вера. Я украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов. Но не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела», — цитирует слова певицы портал «78.ru».

«А что раньше не жила на родине и не пела своим на своём родном языке. Там бы и гребла бабки».

«Сама живёт в Италии! Она далека от наших проблем».

«А почему весь текст не на украинском языке? Украинка вы „наша“».

