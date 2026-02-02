Юрист Катя Гордон прокомментировала слухи о шантаже Елены Товстик

02 февраля 2026, 11:06

Гордон в интервью Собчак заявила, что никогда не шантажировала Елену Товстик

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист Катя Гордон прокомментировала информацию о том, что она якобы шантажировала Елену Товстик и вымогала у нее деньги. Об этом она сообщила в интервью Ксении Собчак.





Журналистка зачитала фрагменты переписки между Гордон и бывшей женой Романа Товстика. Согласно мнению Собчак, эти сообщения подтверждают, что Катя угрожала обнародовать компрометирующую информацию о супругах, если Елена не возобновит их сотрудничество. Однако юрист отрицает подобные события, утверждая, что ее слова были искажены.





«Я никогда не вымогала и не шантажировала Елену Товстик. Если у нее есть повод иначе — есть полиция. Единственное, что в твоем эфире было сделано, это зачитанные, вырванные из контекста эсэмэски, поскольку Елена Товстик решила уйти от переговоров и взять деньги, как мне кажется, вне наших договоренностей», — объяснила Гордон.