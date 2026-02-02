Юрист Катя Гордон прокомментировала слухи о шантаже Елены Товстик
Гордон в интервью Собчак заявила, что никогда не шантажировала Елену Товстик
Юрист Катя Гордон прокомментировала информацию о том, что она якобы шантажировала Елену Товстик и вымогала у нее деньги. Об этом она сообщила в интервью Ксении Собчак.
Журналистка зачитала фрагменты переписки между Гордон и бывшей женой Романа Товстика. Согласно мнению Собчак, эти сообщения подтверждают, что Катя угрожала обнародовать компрометирующую информацию о супругах, если Елена не возобновит их сотрудничество. Однако юрист отрицает подобные события, утверждая, что ее слова были искажены.
«Я никогда не вымогала и не шантажировала Елену Товстик. Если у нее есть повод иначе — есть полиция. Единственное, что в твоем эфире было сделано, это зачитанные, вырванные из контекста эсэмэски, поскольку Елена Товстик решила уйти от переговоров и взять деньги, как мне кажется, вне наших договоренностей», — объяснила Гордон.
По словам Кати, ей удалось обеспечить Елене весьма благоприятные условия в процессе развода с Романом. Однако неожиданно Товстик отказалась от всех услуг, включая помощь юриста. Это вызвало у Гордон сильное недовольство, и она попыталась вернуть клиентку, но безуспешно. Катя подчеркнула, что на момент отправки спорных сообщений уже не являлась юристом, представляющим интересы Елены, так как её доверенность была отозвана.
Кроме того, Гордон подтвердила, что продала интервью с Еленой Товстик для телеэфира и получила за это вознаграждение. Точную сумму она назвать затруднилась, но сообщила, что её клиентке заплатили один миллион рублей.