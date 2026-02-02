The Sun сообщили о возможном романе Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона

02 февраля 2026, 14:31

Ким Кардашьян (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Американскую телезвезду и предпринимателя Ким Кардашьян заподозрили в романтических отношениях с семикратным чемпионом мира «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, выступающим за команду «Феррари». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на персонал люксового отеля Estelle Manor в графстве Оксфордшир.