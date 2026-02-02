The Sun сообщили о возможном романе Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона
Американскую телезвезду и предпринимателя Ким Кардашьян заподозрили в романтических отношениях с семикратным чемпионом мира «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, выступающим за команду «Феррари». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на персонал люксового отеля Estelle Manor в графстве Оксфордшир.
По информации СМИ, Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса в Великобританию на частном самолёте и прибыла в отель на автомобиле. Хэмилтон, как утверждается, приехал туда же спустя некоторое время на вертолёте. Как оказалось, знаменитости проживали в одном номере.
Собеседник издания отметил, что Кардашьян взяла с собой значительное количество багажа, несмотря на краткосрочный характер поездки. Предварительно, знаменитости провели выходные, посещая спа-центр и ужиная в отдельном зале отеля.
Ким Кардашьян трижды была замужем. В последнем браке с рэпером Канье Уэстом у неё родились четверо детей.
