«Людям плевать на вас»: Ксения Собчак в откровенном образе высказалась о лжи и клевете

02 февраля 2026, 13:09

Собчак устроила провокационную фотосессию в душе и ответила хейтерам

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак удивила подписчиков нестандартной фотосессией — журналистка снялась в душе и сопроводила кадры откровенными размышлениями о том, как относится к слухам и нападкам в свой адрес.