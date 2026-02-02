«Людям плевать на вас»: Ксения Собчак в откровенном образе высказалась о лжи и клевете
Ксения Собчак удивила подписчиков нестандартной фотосессией — журналистка снялась в душе и сопроводила кадры откровенными размышлениями о том, как относится к слухам и нападкам в свой адрес.
По словам Ксении, за годы публичной жизни она научилась самому сложному, но эффективному навыку — не реагировать на ложь и несправедливые обвинения. Собчак призналась, что игнорировать клевету бывает непросто, однако именно этот подход помогает ей сохранять внутреннее равновесие и двигаться к своим целям.
Она также отметила, что большинство людей на самом деле сосредоточены исключительно на себе, а сплетни часто становятся лишь способом самоутверждения за чужой счёт.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России