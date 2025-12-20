Ночевал в самых страшных местах мира, пока не оказался в реанимации с остановкой сердца: мистика и тайны в жизни Димы Масленникова
21 декабря 2025 года популярному блогеру Диме Масленникову исполняется 31 год. Загадочные исследования и обаяние молодого человека являются главными составляющими его успеха. Какие тайны скрывает Масленников о своей личной жизни, что его связывает с Клавой Кокой и почему он оказался в реанимации, расскажет «Радио 1».
Биография Димы Масленникова
Дмитрий Масленников родился 21 декабря 1994 года в Усть-Катаве, Челябинской области. В начале 2000-х его семья переехала в Москву. С первых дней мальчик проникся глубоким чувством к Москве и до сих пор выражает признательность родителям за их решение о переезде. Окончив школу имени Леманского с углубленным изучением математики, Дмитрий получил золотую медаль.
После завершения школьного образования Масленников поступил в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, выбрав специальность «финансовый инжиниринг». Однако вскоре он осознал, что эта сфера его не привлекает. К тому моменту парень уже два года вел популярный блог «Погнали!» на YouTube. Он успешно создавал уникальный контент, посвященный кулинарным рецептам и лайфхакам, и завоевал доверие небольшой, но преданной аудитории. Это решение стало определяющим для его будущей карьеры, в результате чего молодой человек решил сосредоточиться на видеоблогинге.
Карьера
В 2016 году, завершив обучение в университете, Масленников осознал, что для успешного развития его канала необходимо расширить формат контента. Его увлечение сталкингом, исследованием заброшенных мест и поиском паранормальных явлений, стало основой для создания проекта GhostBuster («Охотник за привидениями»).
Погружение в полуразрушенные локации привлекло внимание зрителей, и аудитория Димы на YouTube начала стремительно расти. За пару лет число подписчиков увеличилось до нескольких миллионов.
Он неоднократно отмечал, что сценарии для своих роликов о паранормальных явлениях не пишет заранее, поскольку не может предсказать, какие события могут произойти. Тем не менее, судя по реакции подписчиков, его вылазки всегда остаются захватывающими и наполненными неожиданными моментами.
В 2020 году, в условиях пандемии COVID-19, Масленников прекратил активные путешествия и блогерство. Вместо этого он провел собственное расследование гибели группы Дятлова на перевале в Свердловской области в 1959 году. Результаты этого расследования Дима представил в виде трех роликов общей длительностью около полутора часов.
Помимо создания видеоконтента, блогер активно участвует в различных телевизионных проектах, таких как «Танцуй», «Пацанки», «Черный список», «Импровизация», «Однажды в России», «Остров сокровищ. Знаки судьбы» и «Богатырские игры». Он также снимался в клипах известных исполнителей, включая Клаву Коку, рэпера DAVA и Ольгу Бузову.
Масленников продолжает развивать свой канал Pognalishow на YouTube. Проект «Охотники за привидениями» остается популярным: блогер снимает видео в заброшенных зданиях, полуразрушенных отелях, больницах, замках, подвалах, таинственных лесах и на загадочных островах. География его поездок не ограничивается Россией: он также провел ночь в японском «лесу ужасов» и на «острове мертвых кукол» в Мексике.
На конец 2025 года у Димы Масленникова на YouTube более 19,1 млн подписчиков, а в Telegram — 1,84 млн. Блогер не только продолжает развивать основные рубрики, но и активно работает над новыми проектами.
Личная жизнь Димы Масленникова
О своей личной жизни Масленников предпочитает не распространяться. В 2017 году он встречался с блогером Лизой Березюк, но их отношения продлились всего несколько месяцев.
Более длительные отношения у Димы были с Лией Ситдиковой, которая стала «Девушкой года» в журнале Playboy. Затем, как сообщали СМИ, парень больше года встречался со своим менеджером Полиной Савекиной. В 2022 году у Масленникова был недолгий роман с блогершей Машей Гоголь.
В конце 2024 года в одном из шоу Дмитрий намекнул, что его сердце вновь занято, и что его избранница – девушка из его близкого круга. Подписчики предположили, что Масленников завел отношения с блогершей Сабиной Хайровой. Однако сам он не спешил ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Весной 2025 года поклонники Хайровой спросили ее о личной жизни, и она ответила, что рассталась с последним парнем еще в январе. Неизвестно, имелся ли в виду Масленников. Сам Дмитрий по-прежнему не раскрывает подробностей о своей личной жизни.
С 2023 года в интернете активно обсуждают романтические отношения между Масленниковым и певицей Клавой Кокой, однако они сами опровергают наличие романтической связи, утверждая, что их связывают только дружеские отношения. Недавно блогер сделал новое заявление по поводу слухов о его возможной связи с исполнительницей. Когда его спросили о возможном романе, он не дал однозначного ответа, лишь загадочно улыбнулся и ответил: «Кто знает?»
«Об этом столько лет уже говорят… Мы сколько лет рядом друг с другом… Не знаю», — добавил он.
Проблемы со здоровьем Димы Масленникова
В середине 2023 года популярный видеоблогер неожиданно исчез из эфира на несколько недель, что вызвало беспокойство среди его поклонников. В конце июля он наконец-то связался с аудиторией и объяснил, что оказался в больнице из-за проблем со здоровьем.
«Друзья, мне пришлось выпасть из жизни в больницу из-за проблем со здоровьем. Сейчас все приходит норму» (…) За столько лет создания контента, толком не отдыхая, я и не заметил, как серьезно подорвал здоровье. Сейчас я это исправляю. Пока сменил видеокамеру на больницы и покой», — говорил Масленников.
Впоследствии выяснилось, что блогер оказался в отделении кардиореанимации. Дмитрий рассказал, что еще в подростковом возрасте у него были сердечные проблемы: в 18 лет он перенес тяжелую операцию, которая оставила последствия в виде частых приступов тахикардии. Один из таких приступов произошел во время съемок, и обычными методами его не удалось купировать. В результате пришлось вызвать скорую помощь.
«Меня отправили в реанимацию. Ситуация была критическая. Я подписал документ, и мне остановили сердце, а затем запустили его снова», — сообщил Дмитрий журналистам.
После этого случая серьезных проблем со здоровьем у блогера больше не возникало.