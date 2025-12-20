Ночевал в самых страшных местах мира, пока не оказался в реанимации с остановкой сердца: мистика и тайны в жизни Димы Масленникова

20 декабря 2025, 14:14

21 декабря 2025 года популярному блогеру Диме Масленникову исполняется 31 год. Загадочные исследования и обаяние молодого человека являются главными составляющими его успеха. Какие тайны скрывает Масленников о своей личной жизни, что его связывает с Клавой Кокой и почему он оказался в реанимации, расскажет «Радио 1».





Биография Димы Масленникова

Карьера

Личная жизнь Димы Масленникова

«Об этом столько лет уже говорят… Мы сколько лет рядом друг с другом… Не знаю», — добавил он.

Проблемы со здоровьем Димы Масленникова

«Друзья, мне пришлось выпасть из жизни в больницу из-за проблем со здоровьем. Сейчас все приходит норму» (…) За столько лет создания контента, толком не отдыхая, я и не заметил, как серьезно подорвал здоровье. Сейчас я это исправляю. Пока сменил видеокамеру на больницы и покой», — говорил Масленников.

«Меня отправили в реанимацию. Ситуация была критическая. Я подписал документ, и мне остановили сердце, а затем запустили его снова», — сообщил Дмитрий журналистам.