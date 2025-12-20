20 декабря 2025, 11:29

Mash: Телеведущего Молчанова госпитализировали с резкими болями в животе

Фото: iStock/maxim4e4ek

Телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали с резкими болями в животе — уже пятый раз за год. Об этом пишет Telegram-канал Mash.