Телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали с резкими болями в животе
Телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали с резкими болями в животе — уже пятый раз за год. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В начале декабря 75-летнего журналиста госпитализировали в состоянии средней тяжести. При поступлении он был истощён, почти потерял голос и жаловался на сильные боли в животе. Медики успешно справились с воспалением, стабилизировали его состояние и через неделю выписали домой. Постепенно к нему вернулся аппетит, и Молчанов набрал пять килограммов.
Летом прошлого года его уже госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
В 2021 году телеведущему пересадили печень из-за онкологического заболевания, а в 2022-м он перенёс инфаркт. Молчанов известен как символ позднесоветского телевидения и вёл программу «До и после полуночи».
Читайте также: