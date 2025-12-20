Рэпера Macan в армии распределили в водители в спецназе «Витязь»
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) начал срочную службу в армии и уже определился с военной специальностью. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Артист принял присягу и был направлен в подразделение Центра специального назначения «Витязь». Музыкант служит в первой группе спецназа 604-го Центра, но не в боевых рядах, а в отделе, отвечающем за материально-техническое обеспечение. На время службы его назначили водителем.
В арсенале части имеется разнообразная техника: от мощных грузовиков «Урал» с бронезащитой до легковых автомобилей Ford, Volkswagen и Haval, а также микроавтобусов.
