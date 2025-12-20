Ларису Долину предупредили о риске лишиться еще двух квартир

20 декабря 2025, 08:42

Адвокат Бенхин: Долина рискует лишиться еще двух квартир в Латвии

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийской Юрмале общей стоимостью 95 миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин в беседе с «Абзацем».