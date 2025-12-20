Ларису Долину предупредили о риске лишиться еще двух квартир
Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийской Юрмале общей стоимостью 95 миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин в беседе с «Абзацем».
Юрист указал, что из-за санкций звезда не может управлять своей недвижимостью. Квартиры Долиной попали под заморозку, по этой причине она не может оплачивать коммунальные услуги или продавать жильё.
Поскольку долги за ЖКХ продолжают расти, эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд на артистку и конфисковать её имущество за неуплату в течение определённого времени, отметил Бенхин. Он сообщил, что в латвийском парламенте рассматривается возможность национализации имущества россиян, попавших под санкции.
Однако, по словам адвоката, Долина не может оплатить долги или продать жильё даже через посредников, так как это считается уголовным преступлением. В этой ситуации певица может только обратиться в суд, чтобы попытаться снять санкции, доказав их неправомерность.
