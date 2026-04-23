Ночные смены, связь с Галкиным* и развод: как из скромной телеведущей Дарья Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»?
Дарью Златопольскую в СМИ давно называют первой леди канала «Культура». Такое внимание к ней объясняют не только тем, что ее супруг занимает пост первого заместителя гендиректора ВГТРК и входит в число самых влиятельных медиаменеджеров. Сама телеведущая давно создала яркий и самостоятельный образ. Она ассоциируется с элегантностью, сдержанностью и интеллигентной манерой общения. Репортеры, которые беседовали с россиянкой, отмечали ее широкий кругозор и глубокую эрудицию. В разговоре она легко обращается к литературной классике и современным авторам. При этом знаменитость не производит впечатления высокомерного человека и не выставляет свои знания напоказ. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».
Путь из интеллигентной семьи на телевидениеДарья родилась в Москве в известной семье. Ее отец Эрик Галимов — ученый-геохимик, академик, лауреат Государственной премии и автор многих научных работ. Мать Галина Галимова занималась театроведением и публиковалась в профильных изданиях. В доме ценили науку, искусство и хорошее образование. Родители с ранних лет развивали у Даши и ее младшей сестры Саши интерес к знаниям. Будущая телеведущая любила историю, изучала английский язык и увлекалась балетом. Вместе с сестрой она часто устраивала костюмированные представления. В школьные годы Дарья заинтересовалась журналистикой. Она вошла в число участников программы Freedom Support Act, которую организовало агентство USIA. Старшие классы девушка окончила в США по обмену. После возвращения в Москву она поступила на факультет журналистики МГУ. Для дальнейшей учебы Златопольская выбрала кафедру телевидения.
Как Дарья Златопольская пришла к успеху на ТВТворческий путь Дарьи начался не в кадре. Первым местом работы для нее стала ночная программа «Гордон» на НТВ. На старте карьеры она занималась редакторской деятельностью. Будущая ведущая сама предложила Александру Гордону помощь в подготовке выпуска с участием ее отца, академика. Хорошее знание научной среды помогло ей собрать сильных собеседников и продумать интересный сценарий. В роли ведущей Златопольская впервые появилась на канале 7ТВ. Там она работала в утренней программе «Движение» под фамилией Спиридонова. Позже в ее карьере появились «Утро на НТВ» и рубрика «Вести. Интервью» на канале «Вести».
Настоящую известность журналистке принес 2004 год. Именно тогда она пришла в программу «Доброе утро, Россия!». В этом проекте Дарья вела гостевую студию утреннего эфира. С 2009 года телеведущая остается лицом шоу «Танцы со звездами». В разные годы рядом с ней работали Максим Галкин* и Гарик Мартиросян. Еще одной заметной работой стал цикл программ «Белая студия» на канале «Культура». За этот проект знаменитость получила премию правительства Москвы в области литературы и искусства. Название передачи связано с оформлением площадки. Съемки проходят в лаконичном белом пространстве. В кадре — светлый фон, белый пол и два стула для ведущей и ее гостя. Разговоров с яркими собеседниками оказалось так много, что Дарья собрала их в книгу «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе». В этом издании мысли героев выстроены так, будто они спорят и соглашаются друг с другом. Позже телеведущая представила еще одну книгу — «Настоящее. Диалоги о силе, характере, надежде». Ее презентовали на выставке Non/fiction.
В 2021 году на экраны вышел 12-й сезон шоу «Танцы со звездами». Рядом со Златопольской в жюри работали Егор Дружинин, Николай Цискаридзе и Игорь Рудник. За главный приз тогда боролись Дмитрий Дюжев, Сергей Лазарев, Екатерина Шпица и другие участники. В том же году Дарья провела особенный эфир на канале «Россия-1». Речь идет о программе «Юбилей полета человека в космос», которую показали 12 апреля. Трансляция шла в прямом эфире с Байконура. Концерт объединил тема мечты о покорении космоса. В нем выступили Хибла Герзмава и Юрий Башмет.
Сама Златопольская не раз говорила, что сегодня чувствует себя в кадре максимально естественно. Она занимается тем, что ей по-настоящему близко, и не играет чужую роль. При этом телеведущая продолжает приглашать гостей в «Белую студию» и говорить с ними о важных вещах. В начале 2022 года Дарья приняла участие в памятном выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», который посвятили Михаилу Зеленскому. В студии тогда собрались его друзья и коллеги, в том числе Борис Корчевников и Александр Рогаткин. Златопольская вспомнила о характере журналиста и рассказала, как однажды он без страха попробовал себя в гимнастике прямо в эфире. В 2024 году список гостей «Белой студии» вновь оказался очень разным. На беседу к Дарье приходили дирижер Теодор Курентзис, духовный наставник Дипак Чопра, актеры Роман Евдокимов и Олег Басилашвили, а также комик Гарик Харламов.
Златопольскую по-прежнему часто приглашают вести крупные культурные события. Так, в ноябре 2024 года она вместе с Андреем Малаховым провела вечер в честь 95-летия Александры Пахмутовой в Большом театре. В программу вошли поздравления, музыкальные номера и фрагменты интервью, которое Дарья записала с композитором незадолго до торжества.
«Синяя птица» Дарьи Златопольской: конкурс, где детям помогают растиС 2015 года знаменитость развивает конкурс «Синяя птица» для одаренных детей. Уже в первом сезоне юных участников оценивали известные мастера сцены. В жюри вошли Светлана Безродная, Николай Цискаридзе, Олег Погудин и Денис Мацуев. На результат также влияли зрители, которые голосовали за понравившихся конкурсантов. С самого начала Златопольская говорила о программе как о социальной площадке. По ее мнению, проигравших здесь быть не может. После эфиров многие ребята получали новые приглашения, продолжали обучение и находили наставников.
Формат шоу годами почти не менялся. Обновлялся в основном состав судей. В шестом сезоне к команде присоединился актер Сергей Безруков, а Дарья осталась ведущей. В 2020 году она вновь вышла в эфир с этим конкурсом. Тогда кресло судьи занял Дима Билан. Следующий сезон стартовал в ноябре 2021 года. Он принес сразу две заметные новости. Впервые в роли члена жюри выступила Марина Неёлова. Финалисты после завершения программы получили право выйти на сцену акции Памяти в парке «Зарядье», которую приурочили ко Дню памяти и скорби. Главным моментом вечера стал «Реквием» Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского.
Новый этап конкурса начался в ноябре 2022 года на канале «Россия-1». О своей мечте со сцены тогда рассказали 30 участников. В судейскую коллегию вошли Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неёлова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Перед премьерой десятого сезона в ноябре 2023 года Златопольская дала большое интервью изданию «7 дней». Она призналась, что даже к юбилею создатели не стали ломать привычную структуру передачи. Ведущая внимательно следила за судьбой ребят, которые когда-то пришли на конкурс. Особенно тепло она говорила об Иване Бессонове и о востребованности юной актрисы Виталии Корниенко.
И «Синюю птицу», и «Белую студию» Дарья называла своим способом понять мир. О какой-то особой миссии она предпочитала не говорить. При этом телеведущая отмечала, что ей важно заниматься делом, которое приносит реальную пользу. Она также с гордостью вспоминала, что «Белая студия» получила премию ТЭФИ за просветительскую работу.
Личная жизнь Дарьи ЗлатопольскойВо время учебы в МГУ Дарья познакомилась с бизнесменом Леонидом Спиридоновым. Он руководил собственной спортивной компанией. В канун Рождества 2000 года Леонид сделал ей предложение. Этот брак продлился несколько лет, а затем пара рассталась. Общих детей у них не было.
В 2011 году телеведущая снова вышла замуж. Ее избранником стал медиаменеджер Антон Златопольский. Он возглавляет телеканал «Россия-1» и занимается продюсированием кино и телевизионных проектов. Вскоре после свадьбы у супругов родился сын Лев. Журналистка много времени проводит с ребенком, хотя после его появления на свет не брала декретный отпуск. Она водит сына на концерты и выставки, а также старается привить ему интерес к классической музыке.
У Дарьи есть страницы в популярных соцсетях и мессенджерах. Однако о семье она рассказывает редко. Личные снимки в ее аккаунтах появляются нечасто. Чаще всего телеведущая пишет о гостях программы «Белая студия» и делится новостями культурной жизни. В кадре Златопольская предпочитает сдержанный образ. Она почти не использует макияж и делает акцент на глазах. При росте 175 сантиметров ее вес не превышает 55 килограммов. На форму, вероятно, повлияли занятия гимнастикой и плаванием в юности.
Дарья Златопольская сейчасТелеведущая в 2025 году продолжила работу над «Белой студией» и конкурсом «Синяя птица». В новых выпусках «Белой студии» она поговорила с актером Олегом Меньшиковым, режиссером Александром Сокуровым, режиссером Алексеем Попогребским, актером Федором Лавровым и актером Эльдаром Калимулиным. Об этом пишет сайт «Россия-1». В конце ноября на «России-1» вышел 12-й сезон «Синей птицы». Златопольская ведет конкурс и вместе с жюри поддерживает юных артистов.
В том же месяце Дарья дала интервью журналисту Надежде Стрелец. Она рассказала, как готовит свои программы, что считает признаком интеллигентности и почему не обсуждает личную жизнь.