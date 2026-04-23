Беременная Анна Бузова рассказала о зловещем предсказании от гадалки

23 апреля 2026, 05:47

Анна Бузова (Фото: Instagram* / @annabuzova)

Сестра Ольги Бузовой и экс‑участница «Дома‑2» Анна призналась, что пожалела о решении обнародовать свою беременность во время отдыха в Турции. Своими переживаниями она поделилась в личном блоге.





Блогер рассказала, что поддалась порыву поделиться счастьем с многочисленной аудиторией. Однако наряду с поздравлениями Анна получила ряд тревожных и пугающих сообщений, подорвавших ее эмоциональное состояние.



«Какая‑то одна ясновидящая увидела, что у меня мертвый ребёнок, а другая девушка пожелала проклятия», — поделилась Бузова.