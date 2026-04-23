Кудрявцева встретилась с Дибровой после скандального интервью с ее экс-мужем
Телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно встретилась с Полиной Дибровой после громкого интервью с Дмитрием Дибровым. Напряженный эпизод всплыл прямо на премии FB «Женщина года». Об этом пишет Voice.
Недавно знаменитость расспросила мужчину о разводе. Во время разговора она резко высказалась о Полине и намекнула, что та искала яркие эмоции на стороне. Эти реплики задели и шоумена, и его экс-супругу. На церемонии Лера вручала россиянке награду и решила затронуть личную тему. Со сцены ведущая напомнила, какой шум поднялся вокруг модели, и спросила, как та оценила беседу с бывшим мужем. Полина ответила коротко: «Я в восторге».
Затем Кудрявцева заметила в зале Дмитрия и с улыбкой пошутила о неловком моменте. После этого она спросила, где находится нынешний избранник Полины Роман Товстик. Модель пояснила, что бизнесмен занят работой и спокойно отпустил ее на вечер рядом с экс-супругом. В финале Лера подчеркнула, что Дмитрий не сказал о Полине ни одного плохого слова. Диброва призналась, что пережить волну хейта ей помогли уверенность в себе, поддержка близких и любовь.
