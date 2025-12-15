«Новый срыв»: Психоаналитик рассказала, как Михаил Ефремов справляется со своим прошлым после возвращения в театр
Психоаналитик Смолярчук: Ефремов страдает посттравматическим расстройством
Недавно Никита Михалков объяснил, что принял на работу Михаила Ефремова, освободившегося из колонии, из-за его переосмысления жизни и стремления начать новый этап. По словам режиссера, произошедшее с актером стало закономерным итогом постепенной утраты ощущения реальности и чувства ответственности за свой талант.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Никита Михалков, пригласив Михаила Ефремова в свой театр сразу после освобождения, совершил по-христиански милосердный поступок. Однако для артиста «мирная жизнь» стала новым стрессом.
«Я сразу хочу выразить свое восхищение поступком Никиты Михалкова. Это православная отеческая миссия, в которой он протянул руку человеку, который пережил тягчайшее потрясение. Михалков выбрал для коллеги самый верный, казалось бы, терапевтический метод — возвращение в профессию. Однако на практике всё оказалось сложнее», — пояснила она.
Эксперт отметила, что творческие коллективы имеют огромнейший индекс конкурентной борьбы, соперничества за роли, и порой тяжело это морально осилить.
«Думаю, Ефремов прямо окунулся в эту самую коллективную волну. Человек, переживший тюремное заключение и несущий груз вины за гибель человека, психологически крайне уязвим. У него развивается посттравматическое стрессовое расстройство, а на борьбу за место под солнцем в "террариуме единомышленников" просто не остается ресурсов», — объяснила Смолярчук.
По ее словам, парадокс ситуации в том, что в колонии Ефремов, будучи известным актером, мог чувствовать себя «культурным идолом», пользоваться уважением и даже ставить спектакли. А в театре он оказался на дне негласной иерархии — новичком с тяжелым прошлым, которого коллектив, по словам эксперта, «точно не жалует».
«Таким образом, попытка реабилитации через работу обернулась для Михаила Ефремова новым серьезным испытанием. Вместо питательной среды он получил «холодный душ неприятия», который может подтолкнуть к новому срыву. Выходит, что иногда спасительная рука, протянутая сверху, не может защитить от суровой реальности коллектива, в который предстоит встроиться заново», — резюмировала психоаналитик.