«Новый срыв»: Психоаналитик рассказала, как Михаил Ефремов справляется со своим прошлым после возвращения в театр

15 декабря 2025, 16:57

Психоаналитик Смолярчук: Ефремов страдает посттравматическим расстройством

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Недавно Никита Михалков объяснил, что принял на работу Михаила Ефремова, освободившегося из колонии, из-за его переосмысления жизни и стремления начать новый этап. По словам режиссера, произошедшее с актером стало закономерным итогом постепенной утраты ощущения реальности и чувства ответственности за свой талант.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Никита Михалков, пригласив Михаила Ефремова в свой театр сразу после освобождения, совершил по-христиански милосердный поступок. Однако для артиста «мирная жизнь» стала новым стрессом.





«Я сразу хочу выразить свое восхищение поступком Никиты Михалкова. Это православная отеческая миссия, в которой он протянул руку человеку, который пережил тягчайшее потрясение. Михалков выбрал для коллеги самый верный, казалось бы, терапевтический метод — возвращение в профессию. Однако на практике всё оказалось сложнее», — пояснила она.

«Думаю, Ефремов прямо окунулся в эту самую коллективную волну. Человек, переживший тюремное заключение и несущий груз вины за гибель человека, психологически крайне уязвим. У него развивается посттравматическое стрессовое расстройство, а на борьбу за место под солнцем в "террариуме единомышленников" просто не остается ресурсов», — объяснила Смолярчук.

«Таким образом, попытка реабилитации через работу обернулась для Михаила Ефремова новым серьезным испытанием. Вместо питательной среды он получил «холодный душ неприятия», который может подтолкнуть к новому срыву. Выходит, что иногда спасительная рука, протянутая сверху, не может защитить от суровой реальности коллектива, в который предстоит встроиться заново», — резюмировала психоаналитик.