Стали известны шокирующие детали ухода танцоров Татьяны Булановой

18 ноября 2025, 10:44

Танцоры Татьяны Булановой покинули коллектив после конфликта с директором

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Танцоры Алёна и Максим Алалыкины покинули коллектив Татьяны Булановой. Их представитель, Артур Базинян, связал уход с конфликтом, который произошёл с новым директором певицы. Слова агента приводит издание «Страсти».





Базинян сообщил, что во время возникшего спора новый директор Булановой допустил рукоприкладство.

«Как представитель ребят, в этой ситуации заявляю, что уход Максима и Алёны был связан с конфликтом с Сергеем — новым директором Тани Булановой, в ходе которого имело место применение физической силы к Алёне», — написал Артур.