Стали известны шокирующие детали ухода танцоров Татьяны Булановой
Танцоры Татьяны Булановой покинули коллектив после конфликта с директором
Танцоры Алёна и Максим Алалыкины покинули коллектив Татьяны Булановой. Их представитель, Артур Базинян, связал уход с конфликтом, который произошёл с новым директором певицы. Слова агента приводит издание «Страсти».
Базинян сообщил, что во время возникшего спора новый директор Булановой допустил рукоприкладство.
«Как представитель ребят, в этой ситуации заявляю, что уход Максима и Алёны был связан с конфликтом с Сергеем — новым директором Тани Булановой, в ходе которого имело место применение физической силы к Алёне», — написал Артур.При этом представитель не стал раскрывать конкретные причины и детали инцидента. Он пообещал рассказать обо всём позже.
Ранее Татьяна Буланова объявила, что завершила сотрудничество с танцорами, которые стали популярны в сети летом. Первым коллектив покинул Дмитрий Берегуля, а затем и семейная пара Алалыкиных. Певица назвала их уход предательством. Сейчас Буланова гастролирует с новыми артистами.