Покойную экс-жену Ефремова Ксению Качалину кремировали
Тело актрисы Ксении Качалиной кремировали несколько дней назад, а прах планируется захоронить в Саратовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инсайдера.
Уточняется, что звезда скончалась 24 ноября.
3 декабря стало известно о её смерти в возрасте 54 лет. До брака с артистом Михаилом Ефремовым Качалина четыре года встречалась с Иваном Охлобыстиным. О её кончине сообщал актёр Алексей Агранович в социальных сетях.
Позже выяснилось, что труп знаменитости находился в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружили Ефремов с сыном, пришедшие проведать Качалину. В последние годы она сталкивалась с проблемами, связанными с алкоголем и финансами.
