Покойную экс-жену Ефремова Ксению Качалину кремировали

11 декабря 2025, 20:41

ТАСС: Актрису Ксению Качалину кремировали

Ксения Качалина и Кахи Кавсадзе (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Тело актрисы Ксении Качалиной кремировали несколько дней назад, а прах планируется захоронить в Саратовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инсайдера.