«Постепенная потеря реальности»: Михалков о возвращении Михаила Ефремова к работе
Режиссер Никита Михалков высказался о возвращении Ефремова на сцену
Возвращение Михаила Ефремова на театральные подмостки запланировали на следующий сезон. Актёр примет участие в спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей».
Никита Сергеевич в эфире программы «Открытая студия» открыто объяснил свои мотивы.
«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им (Ефремовым — прим. ред.) реальности. Я действительно сделал многое для того, чтобы он сумел выйти (на сцену), но не для себя», — сказал он.
По мнению Михалкова, время, проведённое артистом в местах лишения свободы, дало ему возможность переосмыслить произошедшее. Режиссёр считает, что Ефремов обладает значительным творческим потенциалом, способным обогатить искусство.