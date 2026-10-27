«Ну и лопоухий же твой муженёк!»: как Дружинина избежала скандала с Мордюковой и что семья разведчиков заставила её подписать перед свадьбой

27 октября 2026, 13:08

Светлана Дружинина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссёр Светлана Дружинина подписала странный документ, когда выходила замуж за Анатолия Мукасея. А на съёмках «Дела было в Пенькове» к ней ворвалась разъярённая Нонна Мордюкова и чуть не устроила скандал. Но самая тяжёлая страница её жизни связана не со сценой и не с ревностью коллег. Что случилось с внуком Дружининой и почему она перестала с ним общаться, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Она мечтала о балете, а стала актрисой. Почему? «Два капитана»: начало романа и волейбольный мяч Мордюкова, Тихонов и фотография, которая всё решила Трагедия, о которой в семье не говорят «Гардемарины»: от актрисы к режиссёру

Она мечтала о балете, а стала актрисой. Почему?



Светлана Дружинина (фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

«Два капитана»: начало романа и волейбольный мяч

Мордюкова, Тихонов и фотография, которая всё решила



Вячеслав Тихонов и Светлана Дружинина (кадр из фильма «Дело было в Пенькове») (фото: РИА Новости/РИА Новости)

Трагедия, о которой в семье не говорят

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«Гардемарины»: от актрисы к режиссёру



Светлана Дружинина и ее супруг Анатолий Мукасей (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Анатолий меня «выходил», а я угадала в нём человека, который никогда в жизни не причинит мне страданий. Мы просто не можем друг без друга», — цитирует народную артистку «АиФ».