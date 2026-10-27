«Ну и лопоухий же твой муженёк!»: как Дружинина избежала скандала с Мордюковой и что семья разведчиков заставила её подписать перед свадьбой
Режиссёр Светлана Дружинина подписала странный документ, когда выходила замуж за Анатолия Мукасея. А на съёмках «Дела было в Пенькове» к ней ворвалась разъярённая Нонна Мордюкова и чуть не устроила скандал. Но самая тяжёлая страница её жизни связана не со сценой и не с ревностью коллег. Что случилось с внуком Дружининой и почему она перестала с ним общаться, читайте в материале «Радио 1».
Она мечтала о балете, а стала актрисой. Почему?Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Отец ушёл на фронт и пропал без вести, мать работала воспитательницей в детском саду. Девочка училась в хореографическом училище при Большом театре, подавала огромные надежды. Но однажды на репетиции она сломала руку — о профессиональном балете пришлось забыть.
Девушке, потерявшей главную мечту, предложили вести выпускной концерт в зале Чайковского. Выступление транслировалось в прямом эфире. Среди телезрителей оказался режиссёр Самсон Самсонов, который в тот момент работал над фильмом «За витриной универмага». Увиденное в эфире произвело на него впечатление: по воспоминаниям Дружининой, сценарист попросил ассистентов разыскать «девочку, которая всё время улыбалась». Вскоре её утвердили на роль Сони Божко, которая сделала её известной.
«Два капитана»: начало романа и волейбольный мячВо ВГИКе Дружинина была капитаном женской волейбольной команды. Капитаном мужской — Анатолий Мукасей, студент операторского факультета. По одной из версий, тот самый мяч, который закатился в раздевалку к девушкам, юноша бросил специально. Светлана была старше на два с половиной года и поначалу не воспринимала ухажёра всерьёз. Но тот оказался настойчив: провожал, носил сумки, фотографировал. Светлана выросла в скромной семье.
Анатолий — сын легендарных разведчиков-нелегалов Михаила и Елизаветы Мукасеев. Его родители годами жили в США и вращались в кругу Чарли Чаплина и Уолта Диснея. Именно разница в происхождении, а не в возрасте, могла поставить крест на их союзе. Накануне свадьбы родители жениха положили перед невестой документ, который она подписала, не раздумывая. Условия были жёсткими: никаких поездок за границу и полное молчание о семейных тайнах Мукасеев. Для члена семьи нелегалов это было обязательным.
Мордюкова, Тихонов и фотография, которая всё решилаНа съёмках «Дела было в Пенькове» Дружининой досталась роль Ларисы. Нонна Мордюкова, по слухам, сама претендовала на эту работу. А её муж Вячеслав Тихонов играл главного героя, и по сюжету у него была любовная сцена с героиней. Узнав о том, что играть будет Светлана, «большевистская мадонна» примчалась на площадку. Дружинина вспоминала: «В какой-то момент на съёмки явилась Славина жена Нонна Мордюкова: «Мне донесли, что у Славки здесь роман, хочу на неё посмотреть!». Поговорив с Дружининой, Мордюкова успокоилась и уехала: «Светка и Славка? Да что вы! Нет. Этого никогда не будет».
Однако к «Штирлицу» питала чувства ещё одна коллега по фильму, Майя Менглет, игравшая соперницу Ларисы. Как рассказывали очевидцы, та якобы робко просила Светлану поговорить с режиссёром о том, чтобы «эти сцены» убрать. В одном интервью Дружинина вспоминала: «Она была влюблена в Славу и ревновала меня к нему».
Трагедия, о которой в семье не говорятВ конце 80-х супруги потеряли старшего сына Анатолия. Ему было 28 лет. Обстоятельства его ухода до сих пор окутаны тайной — Дружинина предпочитает об этом не говорить. Воспитание внука Даниила легло на плечи бабушки и дедушки. Мальчик вырос, и между ним и именитыми родственниками разгорелся затяжной конфликт.
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Даниил продал комнату в квартире, которая досталась ему от матери, не посоветовавшись с семьёй. После этого общение с внуком прекратилось. Позже он вложил часть вырученных денег в инвестиционный фонд и потерял около 950 тысяч рублей. Светлана Сергеевна называла судьбу внука своей большой болью.
«Гардемарины»: от актрисы к режиссёруПосле «Девчат» и «Дела было в Пенькове» Дружинина могла сделать блестящую актёрскую карьеру, но она выбрала режиссуру. В 1987 году на экраны вышли её «Гардемарины, вперёд!». В 2023 году, в 87 лет, она сняла продолжение — «Гардемарины 1787. Мир». Супруг — кинооператор, работал практически над всеми её фильмами.Они вместе более 70 лет. В кинематографе, где союзы редко бывают долгими, их брак стал исключением. Сама Дружинина объясняет секрет просто.
«Анатолий меня «выходил», а я угадала в нём человека, который никогда в жизни не причинит мне страданий. Мы просто не можем друг без друга», — цитирует народную артистку «АиФ».